Corinthians terá três zagueiros e volta de Garro contra o Barcelona-EQU; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo desta quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela ida da terceira fase da Copa Libertadores. O técnico Ramón Díaz decidiu escalar três zagueiros e promoveu o retorno do meia Rodrigo Garro.

O argentino havia sido preservado na partida do último domingo, diante do Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Já na defesa, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique formam o trio de zaga. Matheus Bidu deixa a equipe e abre espaço para a entrada de Hugo na lateral-esquerda.

No meio-campo Alex Santana desbanca André Carrillo e assume a titularidade.

A escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Félix Torres, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique; Matheuzinho, Alex Santana, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Hugo; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Timão tem três desfalques para o embate desta noite. Ramón Díaz não conta com o volante Raniele e o meia Igor Coronado, entregues ao departamento médico. Além deles, o lateral esquerdo Fabrizio Angileri, reforço da equipe, só poderá ser inscrito na Libertadores caso o time alvinegro avance à fase de grupos.

Na fase anterior do torneio, a equipe do Parque São Jorge eliminou a Universidad Central-VEN. O Corinthians sofreu, mas derrotou os venezuelanos por 4 a 3 no placar agregado. Já o Barcelona despachou o El Nacional, também do Equador, por 2 a 1.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), no gramado do Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. O árbitro será o argentino Dario Herrera, auxiliado pelos compatriotas Gabriel Chade e Maximiliano Del Yesso. Silvio Trucco (ARG) ficará à cargo do VAR.

O jogo de volta entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, dia 12 de março, no mesmo horário, em Itaquera. O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.