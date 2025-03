Corinthians tem trunfo na zaga para neutralizar Barcelona na Libertadores

O Corinthians tem um trunfo na zaga contra o Barcelona de Guayaquil pela 3ª fase da pré-Libertadores.

O que aconteceu

O zagueiro Félix Torres vai reencontrar o time do coração hoje, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil. O defensor deu os primeiros passos no futebol no clube da maior cidade do Equador, onde nasceu. No entanto, se rendeu à Fiel ao comparar as torcidas de ambos os times.

Eu não esperava enfrentar o Barcelona em uma dessas etapas [eliminatórias], mas o futebol é assim, né? É algo que tenho de enfrentar como profissional e tenho de fazer um excelente trabalho para minha equipe.

Já conheço as duas torcidas, o ambiente é muito legal, mas acho que o ambiente da torcida do Corinthians é um pouco mais forte, que se faz sentir nos jogos, mesmo quando você toma um gol. A torcida do Barcelona também é muito legal, são torcedores que te acompanham em todos os lugares que você vai.

Félix Torres, em coletiva de imprensa

Torres pode ser um trunfo na zaga corintiana para neutralizar os atacantes do Barcelona SC, pelo vasto conhecimento que tem dos adversários. Ele já atuou ao lado de dois dos atletas que compõem o sistema ofensivo do time equatoriano.

Acho que conheço muito bem o ataque do Barcelona. Joguei com o Octavio, também joguei com o Janner [Corozo] na seleção [equatoriana]. Só não joguei contra o Felipe [Caicedo], mas sei que temos de neutralizar o ataque deles. O time do Barcelona tem algo diferente agora com o técnico Segundo Castillo. É uma pessoa que conheço, em uma equipe que sempre teve os melhores jogadores e sempre compete no topo.

Félix Torres

O jogador equatoriano voltou a ser titular na defesa alvinegra ao lado de Gustavo Henrique, no último domingo, pelas quartas do Paulistão. Há chances de Félix pintar entre os 11 iniciais.

A dupla não foi vazada pelo Mirassol, na vitória do Timão por 2 a 0, que assegurou a classificação para a semifinal do Paulista. A defesa vinha de cinco partidas seguidas tomando gols, inclusive nos confrontos contra a Universidad Central, da Venezuela, no torneio continental.

Para a equipe de Ramón Díaz, uma vitória será fundamental para aliviar a pressão na decisão do Paulista, no próximo domingo, contra o Santos. O Corinthians terá uma sequência de jogos decisivos, tanto no Estadual quanto na Libertadores.