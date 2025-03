Corinthians leva vantagem sobre times equatorianos no retrospecto histórico; veja números

O Corinthians enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Equador, pela partida de ida da terceira fase da Copa Libertadores. Além de jogar por uma vaga na fase de grupos do torneio continental, o Timão defende uma vantagem no retrospecto histórico contra equipes equatorianas.

Ao longo de sua história, o time alvinegro mediu forças com equatorianos 16 vezes. Foram oito vitórias para o clube paulista, além de dois empates e seis derrotas. Nestas partidas, o Corinthians balançou as redes em 33 oportunidades e sofreu 16 gols.

Neste período, a equipe do Parque São Jorge jogou contra Deportivo Cuenca, El Nacional, Emelec, Espoli, Independiente del Valle e LDU, além do próprio Barcelona, rival cujo o Timão só encarou uma vez. Os times se encontraram em 1966, num amistoso que terminou com goleada alvinegra, por 5 a 1, em Guayaquil.

Já o último jogo do Corinthians contra equatorianos foi há dois anos, diante do Independiente del Valle, pela Libertadores. O Timão acabou sendo derrotado por 3 a 0 em Quito.

Na fase anterior da torneio, a equipe do Parque São Jorge eliminou a Universidad Central-VEN. O time sofreu, mas derrotou os venezuelanos por 4 a 3 no placar agregado. Já o Barcelona despachou o El Nacional, também do Equador, por 2 a 1.

O Timão chega embalado pela classificação à semifinal do Campeonato Paulista. No último domingo, a equipe bateu o Mirassol, na Neo Química Arena, por 2 a 0. O adversário na próxima fase será o Santos, liderado por Neymar.

O jogo de volta entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, dia 12 de março, no mesmo horário, em Itaquera. O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.