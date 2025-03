Corinthians: 'Escalação cretina! Ramón merece demissão', diz Vitão

Além das atuações individuais ruins, a escalação de Ramón Díaz contribuiu muito para a derrota do Corinthians por 3 a 0 diante do Barcelona-EQU, afirmou Vitor Guedes, no Fim de Papo nesta quarta (6).

Na opinião de Vitor Guedes, mudar a formação para três zagueiros contra um time que atua com apenas um atacante é motivo para demissão ainda no vestiário.

A escalação do Ramón Díaz hoje foi completamente cretina e imbecil. Se eu sou o diretor de futebol, eu demito uma hora antes do jogo, quando saiu a escalação. Para jogar contra um time que tem um atacante, escala três zagueiros? É uma coisa imbecil o que fez Ramón Díaz, para mandar embora no vestiário.

Vitor Guedes

