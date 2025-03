Corinthians é dominado no Equador e toma três do Barcelona pela Libertadores

O Corinthians jogou mal e perdeu para o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, por 3 a 0, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pela partida de ida da terceira fase da Libertadores. O Timão foi dominado e viu a equipe equatoriana ficar perto da classificação através dos gols de Corozo (duas vezes) e Rivero.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge precisa vencer por quatro gols de diferença no jogo de volta, em Itaquera, para avançar no tempo normal. Em caso de triunfo por três gols, o duelo irá para os pênaltis. Qualquer outro placar elimina o clube paulista.

O segundo encontro entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.

O próximo compromisso do Timão é, mais uma vez, decisivo. E desta vez um clássico. No domingo, o time enfrenta o Santos de Neymar, às 18h30, pela semifinal do Campeonato Paulista. O duelo, definido em jogo único, será disputado na Neo Química Arena.

Já o Barcelona se prepara para receber o Independiente del Valle, pelo Campeonato Equatoriano. A bola rola a partir das 21h do próximo sábado.

O jogo

O Corinthians foi acuado pelo Barcelona nos primeiros instantes e levou um susto logo aos dois minutos de jogo. Félix Torres afastou um cruzamento de cabeça, mas a bola sobrou com Leonai na entrada da área. O brasileiro soltou um foguete de primeira e viu a bola passar perto da trave defendida por Hugo Souza.

O Timão desperdiçou uma grande oportunidade aos 17 minutos. Garro arrancou em velocidade pela esquerda e tinha Yuri Alberto livre dentro da área, mas hesitou duas vezes em fazer o lançamento e acabou sendo desarmado pelo marcador.

Com dificuldade para achar espaços, a equipe de Ramón Díaz não conseguia sair do campo defensiva. O Barcelona, por sua vez, empurrava o Corinthians para trás cada vez mais. Aos 39, Corozo cobrou falta com perigo, mas mandou para fora.

Os mandantes enfim abriram o placar aos 46 minutos, através de um pênalti bobo cometido por João Pedro Tchoca, que derrubou Carabalí dentro da área. Corozo bateu no canto direito, sem chances para Hugo Souza, e colocou o time equatoriano em vantagem antes do intervalo.

Segundo tempo

O Corinthians melhorou com algumas trocas de Ramón e passou a ter mais a bola, mas ainda chegava poucas vezes ao ataque. A primeira finalização a gol do time na partida só foi acontecer aos 20 minutos. Bidon carregou a bola do lado esquerdo e cruzou rasteiro para Memphis Depay, que chutou de bico e parou em boa defesa de Contreras.

O Barcelona chegou a ampliar a vantagem aos 22 minutos, depois de um gol contra de Gustavo Henrique em uma bola alçada na área. O Timão, porém, foi salvo pelo VAR, que flagrou o impedimento de Corozo no lance.

O Corinthians vinha resistindo, mas não escapou do segundo gol aos 34 minutos. Carabalí fez boa jogada após uma bela trama coletiva da equipe e cruzou para Rivero completar de cabeça na pequena área.

O time alvinegro tentou reagir e chegou a acertar uma bola na trave, com Maycon, mas ficou atordoado com o tento sofrido e viu o Barcelona aumentar o placar aos 38. Hugo Souza afastou mal um cruzamento na área e largou a bola nos pés de Corozo, que encheu o pé e estufou as redes pela segunda vez. Resultado péssimo para os visitantes.

FICHA TÉCNICA



BARCELONA-EQU 3 X 0 CORINTHIANS

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU)



Data: 5 de março de 2025, quarta-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Dario Herrera (ARG)



Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)



VAR: Silvio Trucco (ARG)



Cartões amarelos: Félix Torres, Hugo Souza, Hugo e Gustavo Henrique (Corinthians); Leonai e Corozo (Barcelona)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Janner Corozo, aos 46? do 1ºT (Barcelona); Octavio Rivero, aos 34? do 2ºT (Barcelona); Janner Corozo, aos 38? do 2ºT (Barcelona)

BARCELONA: Contreras; Carabalí, Rangel, Arreaga e Vallecilla; Arroyo e Leonai Souza (Felipe Caicedo); Janner Corozo (Chalá), Valiente (Cortez) e Oyola (Quiñónez); Octavio Rivero (Vargas).



Técnico: Segundo Castillo

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (André Ramalho), João Pedro Tchoca (André Carrillo) e Gustavo Henrique; Matheuzinho, Alex Santana (Maycon), Breno Bidon, Rodrigo Garro (Romero) e Hugo; Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz