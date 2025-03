Corinthians divulga venda de ingressos para semifinal do Paulistão contra o Santos

O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira como será feita a venda de ingressos para o clássico contra o Santos, neste domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. O jogo está marcado para iniciar às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A comercialização das entradas será feita de forma escalonada, levando em consideração as prioridades de acessibilidade e dos membros do Fiel Torcedor, plano de sócio torcedor do clube.

INGRESSOS PARA A SEMIFINAL DO PAULISTÃO! ?? Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Santos, válida pela semifinal do Paulistão, no dia 09/03 (domingo), às 18h30! Saiba mais ?? https://t.co/BqGoeXRMM9 Atenção às nossas tabelas para saber os... pic.twitter.com/muCXN90IP2 ? Corinthians (@Corinthians) March 5, 2025

Como já havia sido antecipado pelo clube no início de fevereiro, os preços dos ingressos sofrerão mudanças de acordo com a importância da partida em questão. Diante do Peixe, as entradas para a torcida do Timão tiveram um pequeno aumento.

Na nova política de ingressos do clube do Parque São Jorge para 2025, que conta com cinco faixas de preço, a semifinal do Paulistão está na categoria C, equivalente a um aumento de cerca de R$ 20 em relação a 2024.

Segundo o Corinthians, o escalonamento de preços definido de antemão serve para evitar aumentos abusivos e dar transparência ao processo. Os valores para os portadores do plano do Fiel Torcedor Minha Vida, por exemplo, estão definidos desde já.

Veja como será feita a venda de ingressos para o jogo

A venda de ingressos para jogos do Corinthians sempre é feita através da plataforma do Fiel Torcedor (https://www.fieltorcedor.com.br/). Não haverá venda física das entradas.

A partir desta quarta-feira, às 15h, será iniciada a venda para Não Pagantes e PCDs. Na quinta, às 11h, proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira poderão garantir seus lugares.

Depois, às 13h, será feita a abertura para todos os membros adimplentes do programa que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano. Às 15h, será a vez dos usuários com 60 pontos. Às 17h, para os membros com 40 pontos e, por fim, às 19h, para as contas com 20 pontos.

Na sexta-feira, às 11h, os ingressos serão disponibilizados para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor. Por fim, a partir das 15h deste sábado, será feita a abertura para os torcedores em geral, mediante a disponibilidade das entradas.

VALORES DE FACE DOS INGRESSOS POR SETOR

No confronto diante do Santos, membros do plano Minha Vida terão descontos de 27% a 53%, os do plano Minha História terão descontos de 37% a 53%, e os do plano Meu Amor, de 27% a 42%.

NORTE - R$ 80,00



SUL - R$ 80,00



LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 120,00



LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 120,00



LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 150,00



LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 190,00



OESTE SUPERIOR - R$ 340,00



OESTE INFERIOR CORNER - R$ 400,00



OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 430,00