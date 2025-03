Corinthians: defesa precisa vigiar lado esquerdo do Barcelona-EQU, diz PVC

O atacante Corozo, do Barcelona-EQU, deve ser a principal ameaça ao setor defensivo do Corinthians na Libertadores, afirmou PVC, no De Primeira, nesta quarta (5).

No quadro Prancheta do PVC, o colunista detalhou como os equatorianos se defendem com quatro defensores e atacam com cinco jogadores.

[O Barcelona joga em] um 4-2-3-1. E cuidado com o Corozo, do lado esquerdo do ataque. [...] O Corozo vai dar profundidade pelo lado esquerdo. Quando o time atacar - e vai atacar, vira um 3-2-5.

PVC

Milly: São Paulo não foi à reunião da FPF para manter papel de vítima

O São Paulo quer ser a vítima na situação da transferência da semifinal contra o Palmeiras para segunda-feira (10), analisou Milly Lacombe.

O Palmeiras, sabendo que vai haver um show, pediu para mudar o jogo para domingo ou segunda, para jogar no Allianz. O São Paulo quer jogar no fim de semana. Está todo mundo no seu direito. [...] Se você não vai na reunião, você pode continuar no papel de vítima. Se você vai, você pode dizer que lutou até o final e não conseguiu. [...] O São Paulo não é vítima, mas quer ser. Não tem vítima.

Milly Lacombe

PVC: Brasil x Argentina pode desfalcar times na final do Paulistão

O calendário apertado com data Fifa, Paulistão e primeira rodada do Brasileirão na última semana de março pode ser um transtorno para os clubes paulistas, afirmou Paulo Vinicius Coelho.

Se a final do campeonato for Palmeiras x Corinthians, a final não pode ser no dia 27, como está marcado. Tem que ser no dia 26 (quarta) para poder jogar no sábado. O que tem na terça-feira (25)? Argentina x Brasil - e a data Fifa completa. Neymar, Lucas Moura, Oscar, Gustavo Gómez, Arboleda, Memphis, Yuri Alberto e Félix Torres podem estar na seleção. [...] Vai dar problema!

PVC

