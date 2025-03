Coutinho brilha, e Vasco só precisa do 1º tempo para despachar Nova Iguaçu

O Vasco bateu o Nova Iguaçu por 3 a 0 nesta quarta-feira (5), no estádio Nilton Santos, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil.

Apesar de voltar a campo contra o Flamengo no sábado (8), pela semifinal do Carioca, o Vasco não poupou esforços contra o Nova Iguaçu e foi a campo com suas principais estrelas, com Coutinho e Vegetti no comando de ataque.

Rayan e Philippe Coutinho, duas vezes, fizeram os gols do Gigante da Colina. Rayan abriu o placar para o Vasco, Coutinho ampliou de pênalti e, no terceiro, anotou um golaço chapando de fora da área mandando a bola "onde a coruja dorme".

Os jogos da terceira fase da Copa do Brasil serão definidos em sorteio. Nesta fase entram as 12 equipes que se classificaram diretamente para a etapa, que terá partidas de ida e volta, previstas para ocorrer nas semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio.

Como foi o jogo

O Vasco não deu chances para a zebra no Nilton Santos, e encaminhou a classificação ainda no 1º tempo, com três gols na primeira etapa. Logo aos 9 minutos de jogo, Rayan abriu o placar para o Gigante da Colina após receber bom lançamento na entrada da área, driblar um marcador e bater na saída do goleiro Lucas.

Aos 20, Philippe Coutinho ampliou a vantagem vascaína ao converter pênalti sofrido por Vegetti. O atacante argentino havia sido agarrado dentro da área em jogada em que Sidney, do Nova Iguaçu, chegou a rasgar a camisa do adversário.

Coutinho também marcou o terceiro gol do Vasco, aos 38 minutos, e foi um golaço. O meia vascaíno pegou um rebote na entrada da área após lançamento de Piton, ajeitou e bateu de chapa na gaveta do goleiro Lucas.

Com a classificação nas mãos, Fabio Carille começou a rodar o elenco do Vasco no 2º tempo. Entre outras substituições, o técnico cruz-maltino colocou Payet e Garré nas vagas de Coutinho e Vegetti, respectivamente.

O Vasco levou o restante da partida na tranquilidade, esperando o fim do jogo rodando a bola e sem ser ameaçado. A torcida vascaína deixou o Nilton Santos eufórica, comemorando a classificação na Copa do Brasil e com o sentimento de que é possível reverter o placar contra o Flamengo no sábado.