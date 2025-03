Cano ultrapassa os 100 gols pelo Flu e comanda vitória contra o Caxias

O Fluminense venceu o Caxias por 2 a 1 nesta quarta-feira (5), em Caxias do Sul (RS), no estádio Centenário, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Germán Cano anotou os dois gols do Fluminense, chegando à marca de 101 gols com a camisa do Tricolor das Laranjeiras. Alisson descontou para o time gaúcho.

Com os tentos em Caxias, Cano também chega a dez gols em 2025, contando todas as competições que disputa pelo Flu, empatando com Guilherme, do Santos, na artilharia da temporada do futebol brasileiro.

Os jogos da terceira fase da Copa do Brasil serão definidos em sorteio. Nesta fase entram as 12 equipes que se classificaram diretamente para a etapa, que terá partidas de ida e volta, previstas para ocorrer nas semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio.

Pelo Campeonato Carioca, o Fluminense volta a campo no domingo (9), pela semifinal contra o Volta Redonda, fora de casa. Já o Caxias só volta a jogar no dia 12 de abril, disputando a primeira rodada da Série C, quando recebe o Floresta, em casa.

Como foi o jogo

Cano entrou em campo com a expectativa de anotar seu centésimo gol com a camisa do Fluminense. Aos 11 minutos do 1º tempo, o argentino desperdiçou a primeira chance de atingir essa marca histórica. Arias bateu escanteio venenoso da direita, e a bola sobrou para Cano na pequena área, mas o argentino bateu em cima do goleiro Golas.

As péssimas condições do gramado do estádio Centenário de Caxias prejudicaram o aspecto técnico da partida. As equipes erraram muitos passes durante o 1º tempo e até as finalizações foram dificultadas.

Aos 24 minutos, Cano perdeu mais um gol, dessa vez graças ao gramado. Serna fez boa jogada pela direita e cruzou na área para o argentino, que bateu de primeira e isolou para longe do gol. No momento do chute, a bola quicou um pouco e dificultou a finalização.

Mas aos 40 da primeira etapa, após muita luta, Cano guardou o dele. Canobbio deu um passe espetacular para Arias na ponta esquerda, que cruzou para dentro da área. A bola chegou a desviar em um zagueiro do Caxias, e Cano chegou batendo na saída do goleiro, fazendo o 1 a 0 do Flu e chegando ao 100º gol com a camisa do time carioca. O argentino falou sobre o momento na saída para o intervalo.

Estou muito feliz de atingir essa marca. É uma honra muito grande poder representar esse time que tem tanta história no futebol brasileiro. Agradeço a todos os jogadores que passaram aqui e também vestiram essa camisa, e que me ajudaram a chegar a essa marca, dando passes e jogando junto Cano, em entrevista ao SporTV

Na volta do intervalo, o Caxias abandonou a postura retranqueira do 1º tempo e começou a dar trabalho para o Fluminense. O time gaúcho quase chegou ao gol de empate em três oportunidades em menos de 15 minutos. Na primeira, Calyson mandou uma bomba que raspou a trave esquerda de Fábio e foi para fora. Em outra oportunidade, Richard recebeu entre os zagueiros e deu uma cavadinha que bateu no pé da trave. Na terceira chance, Richard cabeceou para fora após cruzamento de Kelvyn.

Apesar das chances do Caxias, foi o Fluminense quem chegou ao segundo gol, novamente com boa jogada de Canobbio e Cano finalizando para o fundo das redes, aos 20 minutos do 2º tempo, ampliando a marca histórica com a camisa do Flu. O Caxias descontou três minutos depois, com Alisson. Mano Menezes fez substituições para controlar a partida, tirando Cano e Serna, segurando o placar e garantindo o Flu na terceira fase da Copa do Brasil.