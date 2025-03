Contra o Palmeiras, Calleri mira encerrar jejum de oito meses pelo São Paulo

Com gol de Calleri, o São Paulo venceu o Novorizontino, na última segunda-feira, e avançou para a semifinal do Campeonato Paulista. Nesta etapa, a equipe enfrentará o Palmeiras. O atacante argentino mira encerrar no clássico longo jejum pelo Tricolor.

O duelo acontecerá no Allianz Parque, ou seja, o São Paulo será visitante, situação que tem sido um problema para Calleri. O camisa nove não sabe o que é marcar um gol fora de casa há oito meses.

A última vez que o centroavante balançou as redes como visitante foi no dia 3 de julho de 2024, na vitória tricolor sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, Calleri marcou o segundo gol da equipe no jogo.

Gol 7??9?? de Calleri pelo São Paulo! 49º no MorumBIS

35º gol que abriu o placar

35º gol que abriu o placar

21º gol que abriu o placar no MorumBIS

Após o tento, o argentino marcou sete gols pelo São Paulo, todos no Morumbis. Em 2024, ele balançou as redes contra Goiás, Flamengo, Nacional-URU e Botafogo. Na atual temporada, anotou contra Mirassol, Ponte Preta e Novorizontino.

Além disso, Calleri também busca melhorar seus números em Choques-Reis. Contra o Palmeiras, o camisa nove marcou apenas dois gols, ambos em um único jogo, que foi válido pela ida da final do Paulista, em 2022. Fora de casa, ele ainda não conseguiu balançar as redes diante do Verdão.

O clássico está previsto para acontecer a partir das 21h30 (de Brasília) da próxima segunda-feira. No outro lado da chave, Corinthians e Santos duelam pela vaga na final do Estadual.