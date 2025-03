Com nova 'ameaça', Soteldo cresce no Santos e tenta encerrar jejum de gols

Impulsionado pelo bom momento do Santos, Yeferson Soteldo vem crescendo cada vez mais na temporada. O atacante se firmou no time titular do técnico Pedro Caixinha.

Apesar de ser ponta esquerda de origem, o venezuelano está atuando aberto pela direita. Do outro lado, o Peixe conta com Guilherme, um dos destaques do clube e artilheiro do Campeonato Paulista, com 10 bolas na rede.

Soteldo atuou em 11 das 13 partidas do Alvinegro Praiano na temporada, sendo 10 como titular. Neste período, deu duas assistências e não marcou nenhum gol.

O atacante voltou de empréstimo no começo deste ano, após passar pelo Grêmio. O jogador foi recebido sob certa desconfiança por parte dos torcedores por ter deixado o clube na Série B do Campeonato Brasileiro, em 2024.

O recomeço, inclusive, não foi fácil. Apesar de ter dado uma assistência no primeiro jogo, na vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol, ele chegou a pedir para ser negociado após não gostar de uma declaração do técnico Pedro Caixinha. Os dois se acertaram logo depois e o futebol do venezuelano cresceu.

Apesar de não estar participando diretamente de gols, Soteldo está agradando os santistas, especialmente pela entrega. Ele tem voltado bastante para ajudar a marcação na lateral e, partindo do campo de defesa, ajuda na construção de jogadas rápidas.

O venezuelano, contudo, viu a concorrência crescer nos últimos dias. O Santos contratou Rollheiser, que também atua na ponta direita. O argentino chegou com bom status e tende a brigar pela titularidade.

Desta forma, Soteldo espera transformar esse bom momento em participações em gols para afastar as 'ameaças'. Ele ainda não marcou nenhum gol na temporada e não dá uma assistência desde o dia 1º de fevereiro, há sete partidas.

O Santos volta a campo no domingo, quando visita o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado a Neo Química Arena a partir das 18h30 (de Brasília).