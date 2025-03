Com Neymar, Santos se reapresenta após Carnaval e inicia preparação para semi do Paulista

Depois de ganhar um descanso no Carnaval, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quarta-feira. Agora, o foco do elenco é no jogo contra o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O técnico Pedro Caixinha tem praticamente todos os jogadores à disposição. Os únicos desfalques seguem sendo Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito).

Neymar, que passou os últimos dias em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, chegou a alegar um incômodo na coxa durante a vitória sobre o Red Bull Bragantino, mas tranquilizou a torcida logo na sequência. Ele garantiu que está bem e treinou normalmente.

Assim, a tendência é que o comandante repita a escalação das últimas partidas. O Peixe vem de quatro vitórias seguidas na temporada.

No último domingo, o Alvinegro Praiano bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro, e avançou para a semifinal do Estadual.

Agora, o Santos terá o Corinthians pela frente, em jogo único. O clássico está marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis.