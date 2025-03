Com dois de Coutinho, Vasco elimina Nova Iguaçu e vai à terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco visitou o Nova Iguaçu no Estádio Nilton Santos e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Ryan e Philippe Coutinho (2), todos no primeiro tempo.

Agora, a equipe aguarda o sorteio da CBF para saber quem irá encarar na terceira fase do torneio. Do outro lado, o Nova Iguaçu se despede da competição.

O jogo

O Nova Iguaçu começou a partida melhor, com uma postura ofensiva. Os donos da casa tentavam chegar com perigo, mas paravam na zaga cruzmaltina. Só que o Vasco, na primeira vez que avançou com qualidade, abriu o placar aos nove minutos. Nuno Moreira lançou Rayan, que entrou na área e tocou na saída do goleiro.

O panorama da partida seguiu o mesmo após o gol. O Nova Iguaçu se manteve no ataque, mas sem levar perigo. Já o Vasco continuou cirúrgico e ampliou o placar aos 20 minutos. Vegetti foi agarrado na área e o árbitro marcou pênalti. Coutinho cobrou com categoria.

O novo revés foi sentido pelo Nova Iguaçu. Tanto que o Vasco passou a controlar o jogo. Os cruzmaltinos tinham tranquilidade para chegar ao ataque e começaram a desperdiçar boas chances. A melhor delas foi de Paulo Henrique, que fez boa jogada, mas finalizou sobre o travessão.

De tanto insistir, os vascaínos chegaram ao terceiro gol aos 38 minutos. Coutinho acertou belo chute de fora da área, no ângulo, sem chance para Lucas Maticoli. Com isso, os cruzmaltinos foram para o intervalo com grande vantagem no placar.

No segundo tempo, o Vasco continuou tendo o domínio da partida. Vegetti quase ampliou aos seis minutos, mas cabeceou sobre o travessão. O Nova Iguaçu respondeu com Philippe, que chutou em cima de Léo Jardim.

Os cruzmaltinos seguiam com o controle da posse de bola. O Vasco manteve a postura ofensiva e viu Vegetti ter mais oportunidades de marcar. Do outro lado, o Nova Iguaçu parecia entregue em campo.

O Vasco voltou a criar boa chance aos 32 minutos. Após boa troca de passes, Payet aproveitou cruzamento, mas cabeceou pela linha de fundo. Depois disso, os cruzmaltinos apenas administraram o resultado para sair de campo com a classificação na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA



NOVA IGUAÇU 0 X 3 VASCO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 5 de março de 2025



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Maria Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)



Cartões amarelos: Sidney, Igor Guilherme e Igor Lemos (Nova Iguaçu)

GOLS:

VASCO: Rayan, aos 9min do primeiro tempo; Coutinho, aos 20 e 38min do primeiro tempo

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli, Yan (Guilherme), Renan, Sidney e Mateus Müller; Fernandinho (Igor Guilherme), Jorge Pedra e João Lucas (Igor Lemos); Xandinho (Lucas Cruz), Andrey (Kennyd) e Philippe



Técnico: Carlos Vítor

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Paulinho (Mateus Carvalho) e Philippe Coutinho (Payet), Rayan, Vegetti (Garré) e Nuno Moreira (Loide Augusto)



Técnico: Fábio Carille