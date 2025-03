Com dois de Cano, Fluminense vence o Caxias e avança à terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu por 2 a 1 o Caxias, no Centenário e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil.

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, com Cano. O argentino ampliou o marcador na etapa final para decretar a classificação do Fluminense. O Caxias ainda diminuiu com Alisson.

O adversário dos tricolores na próxima fase será conhecido apenas após sorteio a ser realizado na CBF.

O jogo

O Fluminense começou melhor a partida, com postura ofensiva, mas parando na marcação do Caxias. Os cariocas só conseguiram criar boa chance aos 12 minutos, quando Cano aproveitou bate e rebate na área e chutou em cima de Victor.

O lance animou os visitantes, que passaram a pressionar o Caxias. O Fluminense voltou a levar perigo aos 20 minutos, em chute de Canobbio.

Os sustos fizeram o Caxias melhorar a marcação. No entanto, o Fluminense não diminuiu o ritmo. Os cariocas voltaram a chegar com qualidade aos 40 minutos, quando abriram o placar. Arias cruzou para Cano, que apenas teve o trabalho de empurrar para a rede.

No segundo tempo, o Caxias voltou com outra postura em busca do empate. Os donos da casa passaram a criar boas chances. A primeira foi aos sete minutos, em chute de Calyson. Em seguida, Richard recebeu passe na área e tocou na saída de Fábio. A bola foi na trave, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Os gaúchos mantiveram o domínio e quase marcaram aos 11 minutos, em cabeceio de Richard. O Fluminense só foi responder em seguida. Cano ficou com a bola na área após cruzamento e chutou na rede pelo lado de fora.

Após o lance, os cariocas melhoraram na partida. Tanto que o Fluminense ampliou o placar aos 20 minutos. Mais uma vez, Cano recebeu passe na área e mandou para a rede.

Quando parecia que os visitantes estavam com a classificação encaminhada, o Caxias chegou ao gol, aos 23 minutos. Após cruzamento, Lucas Cunha cabeceou na trave. Richard pegou o rebote e chutou para grande defesa de Fabio. Sö que Alisson apareceu para aproveitar o novo rebote e mandar para a rede.

A partir dai, o duelo ficou aberto. O Fluminense quase ampliou aos 29 minutos. Em saída de bola errada. Arias chutou muito perto do gol. Depois, Otavio finalizou de fora da área e obrigou Victor a boa defesa. O Caxias respondeu em chute de longe de Tomas Bastos que parou em Fabio.

Nos minutos finais, o Caxias ainda tentou uma última pressão. No entanto, o Fluminense soube segurar a posse de bola para sair de campo com a vitória do Centenário.

FICHA TÉCNICA



CAXIAS 1 X 2 FLUMINENSE

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)



Data: 5 de março de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)



Cartões amarelos: Lucas Cunha e Paulinho (Caxias); Guga (Fluminense)



GOLS



CAXIAS: Alisson, aos 23min do segundo tempo



FLUMINENSE: Cano, aos 40min do primeiro tempo e 20min do segundo tempo

CAXIAS: Victor Golas, Ronei (Thiago Ennes), Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vinícius Guedes, Guilherme Mantuan (Gabriel Lima), Pedro Cuiabá (Paulinho) e Tomas Bastos; Iago (Richard) e Calyson (Nicholas)



Técnico: Luizinho Vieira

FLUMINENSE: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Ignacio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli (Nonato) e Arias; Kevin Serna (Hércules), Germán Cano (Everaldo) e Agustín Canobbio (Paulo Baya)



Técnico: Mano Menezes