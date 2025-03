Caxias x Fluminense: horário e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Caxias e Fluminense se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), no Centenário de Caxias, em Caxias do Sul, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? A partida terá transmissão do sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Fluminense vem empolgado por boa sequência. Na fase anterior da Copa do Brasil, o Tricolor teve grande atuação e goleou o Águia de Marabá por 8 a 0, jogando fora de casa.

No Campeonato Carioca, a equipe de Mano Menezes ficou muito próxima da final. O Tricolor goleou o Volta Redonda por 4 a 0 e pode perder por até três gols de diferença.

O Caxias superou o Dourados por 2 a 0 para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. A equipe foi eliminada do Campeonato Gaúcho ao perder para o Internacional por 3 a 1.

