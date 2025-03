Benfica x Barcelona: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, o Barcelona visita o Benfica, no Estádio da Luz. O jogo é válido pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e começa às 17h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da TNT e Max.

O Benfica reencontra a equipe espanhola após um jogaço na fase de classificação. Naquele duelo, o Barcelona venceu em Lisboa por 5 a 4.

Já o Barcelona chega embalado para o confronto. Os espanhóis querem repetir a boa atuação do jogo na fase anterior para garantir um bom resultado.

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; Araújo, Otamendi, Silva e Carreras; Kokcu, Barreiro e Aursnes; Akturkoglu, Pavlidis e Bruma



Técnico: Bruno Lage

Barcelona: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Balde; Pedri, De Jong e Gavi; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski



Técnico: Hansi Flick

Arbitragem

O jogo será apitado por Felix Zwayer, com os assistentes Robert Kempter e Christian Dietz. No comando do VAR, estará Bastian Dankert.