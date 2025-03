Benfica x Barcelona: horário e onde assistir ao jogo pela Champions League

Benfica e Barcelona se enfrentam hoje, às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Onde assistir ao vivo? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Benfica passou pelo Mônaco nos playoffs. A equipe portuguesa venceu fora de casa por 1 a 0 e empatou em 3 a 3 em um jogaço na volta.

O Barcelona não precisou dos playoffs por ter feito a segunda melhor campanha na 1ª fase. O Barça venceu seis dos oito jogos, empatou um e teve apenas uma derrota.

A equipe de Hansi Flick conta com grande temporada do trio de ataque formado por Raphinha, Yamal e Lewandowski. O polonês é o vice-artilheiro da Champions, com nove gols marcados.

Benfica x Barcelona -- Champions League