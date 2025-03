Raphinha marca, Barcelona vence Benfica com um a menos e sai em vantagem

Com um a menos, o Barcelona venceu o Benfica por 1 a 0 nesta quarta-feira (05), em partida válida pelo primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O gol do jogo foi marcado por Raphinha. Como o Benfica precisou disputar o play-off para vaga nas oitavas da competição, o duelo de Ida aconteceu no Estádio da Luz, em Portugal.

Cubarsí foi expulso logo no começo. O zagueiro precisou parar Pavlidis com falta, quando o atacante saiu cara a cara com o goleiro Szczesny. O árbitro tirou o atleta de campo ainda aos 21 minutos da primeira etapa.

As equipes buscam uma vaga nas quartas na próxima terça-feira (11), às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de Volta. Com a vitória no primeiro encontro, o Barça recebe o Benfica com a vantagem no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Como foi o jogo

O Benfica foi superior na primeira etapa, mas, surpreendentemente, perdeu intensidade com um a mais no duelo. Apesar do Barcelona ter um jogador expulso ainda aos 21 minutos do primeiro tempo, o clube português não conseguiu emplacar seu estilo de jogo sobre o elenco visitante, criando poucas oportunidades de abrir o placar no duelo. O Barça também teve chances de marcar, mas sem efetividade. Os goleiros fizeram defesas fundamentais para assegurar o empate parcial.

No segundo tempo, mesmo com um a menos, o Barça marcou com Raphinha. O brasileiro aproveitou erro da defesa do Benfica e abriu o placar para o elenco visitante, que volta à Espanha com a vantagem no placar. O clube português quase assegurou uma penalidade na reta final, mas com auxílio do VAR, foi anotado impedimento no início da jogada. Os donos da casa pressionaram nos momentos finais, mas a bola não entrou.

Gols e destaques

Benfica quase abriu o placar. Com 20 segundos de jogo, Akturkoglu finalizou pela direita e Szczesny fez ótima defesa para evitar o tento que colocaria o clube português na frente.

Trubin fez milagre! O goleiro da equipe de Portugal fez três defesas seguidas e parou o ataque dos sonhos do Barcelona. Primeiro, pegou finalização de Olmo. No rebote, defendeu o chute de Lewandowski se jogando na bola. Yamal tentou de joelho, mas o paredão estava bem posicionado e agarrou.

Cubarsí foi expulso com 20 minutos! O grego Pavlidis se livrou com facilidade da marcação espanhola e saiu cara a cara com Szczesny. O zagueiro do Barcelona conseguiu a recuperação e acertou uma chave de perna no atacante, recebendo cartão vermelho, com revisão e confirmação do VAR.

Szczesny salvou o Barça. No fim do primeiro tempo, Akturkoglu cabeceou para o gol, mas o goleiro da equipe espanhola saiu bem e fechou o espaço para evitar o tento.

Raphinha, sempre ele! O brasileiro aproveitou passe errado de António Silva, que serviu como uma assistência ao atacante. O camisa 11 chutou de longe e, com leve desvio, a bola entrou no cantinho do gol de Trubin, aos 15 minutos da segunda etapa.

Quase um pênalti para o Benfica. Belotti saiu sozinho na frente e foi derrubado na grande área. O árbitro assinalou penalidade, mas com ajuda do VAR, foi confirmado impedimento na jogada e o pênalti, anulado.

O empate ficou perto novamente! Akturkoglu cruzou rasteiro quase na pequena área e João Rego finalizou de carrinho entre dois marcadores, mas a bola passou ao lado da trave esquerda de Szczesny.

Ficha técnica

Benfica 0 x 1 Barcelona

Competição: Jogo de Ida das oitavas de final da Champions League

Local: Estádio da Luz - Lisboa, Portugal

Data e hora: 05 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

Árbitro: Felix Zwayer

Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz

VAR: Bastian Dankert

Gols: Raphinha, aos 15'/2ºT

Amarelos: Barreiro, Iñigo Martínez, António Silva, João Rego

Vermelho: Cubarsí

Benfica: Trubin; Araújo (Dahl), António Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes, Kokçu (Renato Sanches) e Barreiro (Andrea Belotti); Akturkoglu, Schjelderup (João Rego) e Pavlidis (Arthur Cabral). Técnico: Bruno Lage

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; De Jong (Casadó) e Pedri; Lamine Yamal (Ferran Torres), Dani Olmo (Ronald Araújo) e Raphinha; Lewandowski (Gerard Martin). Técnico: Hans-Dieter Flick