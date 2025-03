Bastidores do São Paulo têm Lucas inflamando elenco e confiante por título

Líder dentro do elenco, o meia Lucas Moura elevou a atmosfera no São Paulo antes e depois da classificação à semifinal do Paulistão.

O que aconteceu

O vídeo de bastidores da vitória sobre o Novorizontino mostrou que o camisa 7 foi a voz mais ativa no vestiário tricolor. O São Paulo venceu o jogo por 1 a 0, com gol marcado por Calleri após assistência de Lucas no segundo tempo, e confirmou o retorno à semi após ter caído nas quartas nas últimas duas edições.

O jogador de 32 anos fez longo discurso inflamando o moral dos companheiros antes de bola rolar no Morumbis. Ele pregou união total no grupo, citou o apoio em massa da torcida no estádio são-paulino e disparou: "Aqui em casa quem manda é a gente".

É decisão, não tem margem para erro, rapaziada. Erramos o que tínhamos de errar, tropeçamos o que tínhamos de tropeçar, agora acabou. É decisão agora. 55 mil pessoas aqui pela gente, porque eles amam isso aqui [bate no escudo] e porque eles acreditam na gente. Então vamos fazer por merecer a classificação aqui.

Aqui dentro de casa quem manda é a gente, a gente controla o jogo, os caras correm atrás da gente, no momento ruim a gente está junto. O tempo todo, todo mundo junto. Não tem negatividade aqui dentro, tudo positivo, um incentivando e apoiando o outro. Junto o tempo todo.

Lucas, antes do jogo

Lucas Moura, do São Paulo, no jogo contra o Novorizontino, pelas quartas do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

Lucas também tomou a palavra depois da classificação e exalou confiança pelo título do Paulistão. O craque são-paulino pediu para todos do time acreditarem com ele e trabalharem com os pés no chão para se sagrarem campeões.

O São Paulo encara o Palmeiras na semi, no Allianz Parque, e terá mais um clássico se avançar à final. Corinthians e Santos duelos do outro lado da chave. O Paulista tem os quatro grandes juntos como semifinalistas após cinco anos.