Barcelona x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Corinthians visita o Barcelona-EQU hoje, às 21h30 (de Brasília), no Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil (EQU), pela terceira rodada da Pré-Libertadores.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta — para SP), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming) e Globoplay (streaming). O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Quem avançar no duelo está classificado para a fase de grupos do principal torneio sul-americano. A partida de volta será realizada na Neo Química Arena na próxima quarta-feira (12).

O Corinthians não teve facilidade contra a Universidad Central. Após empatar em 1 a 1 o duelo de ida, o Timão empatava novamente até os 43 do segundo tempo, quando Yuri Alberto fez o gol da classificação.

A equipe de Ramón Díaz faz um bom início de temporada, com apenas uma derrota em 15 partidas. No fim de semana, o Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 e se classificou para a semifinal do Paulistão, que será disputada contra o Santos.

O Barcelona-EQU lidera o Campeonato Equatoriano com nove pontos e 100% de aproveitamento. A equipe equatoriana chega embalada por uma goleada por 4 a 1 diante do Libertad.

Barcelona x Corinthians -- Copa Libertadores 2025