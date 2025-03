Corinthians leva 3 do Barcelona-EQU e revê fantasma da pré-Libertadores

O Barcelona-EQU dominou e puniu os erros defensivos do Corinthians para vencer por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Monumental de Guayaquil. A equipe equatoriana levará uma larga vantagem para a partida de volta da 3ª fase da pré-Libertadores.

Janner Corozo (duas vezes) e Rivero comandaram a vitória do Barcelona. O primeiro gol saiu após João Pedro Tchoca cometer pênalti infantil.

Corinthians e Barcelona SC fazem o confronto na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). O Corinthians precisa vencer por três gols de diferença para levar para os pênaltis ou por quatro ou mais gols para se classificar direto.

Antes disso, o clube alvinegro ainda terá a disputa da semifinal do Paulistão contra o Santos, também em casa, no próximo domingo. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília), com transmissão do UOL Play.

O Corinthians revê o fantasma da pré-Libertadores. O time alvinegro foi eliminado antes da fase de grupos contra Tolima (2011) e Guaraní (2020).

Como foi o jogo

O primeiro tempo do Corinthians foi sofrível, com quase nenhum poder ofensivo e muitos erros no meio de campo. Garro não conseguiu imprimir ritmo ao time, pecou nos passes e desperdiçou a melhor chance da primeira etapa, num contra-ataque. Memphis também esteve apagado e praticamente não tocou na bola durante os 45 minutos iniciais da partida. Pela pouca criação, Yuri Alberto ficou rendido. O atacante até recuou em certos momentos para buscar o jogo, mas foi muito marcado. A equipe alvinegra não deu nenhum chute a gol.

Enquanto isso, o Barcelona dominou as ações e o campo de ataque. Os 'canários' fizeram ao menos três finalizações perigosas em menos de 30 minutos. Corozo e Oyola rabiscaram muito na área dos adversários e aproveitaram os rebotes da defesa alvinegra para assustar Hugo Souza. O jogo seguiu perigoso até os 43 minutos, quando Carabali sofreu pênalti. Tchoca foi juvenil no momento e não antecipou o lance. Na cobrança, Corozo bateu com tranquilidade, e Hugo nem saiu na foto.

O segundo tempo foi um show de futebol do Barcelona, e o Corinthians assistiu. O time da casa não tomou conhecimento do Timão. O Barcelona triangulou, imprimiu o seu ritmo e não deu espaços para os brasileiros. Nos dois lances de gol, a defesa corintiana vacilou, deixando os atacantes adversários livres para finalizar.

Corozo comemora gol marcado pelo Barcelona-EQU contra o Corinthians na Libertadores Imagem: MARCOS PIN/AFP

Gols e lances importantes

Em 10 minutos, o Barcelona repetiu três lances muito semelhantes, com bola na área do Timão.

Garro arranca, mas 'mata' o próprio contra-ataque. Um dos melhores lances do Timão foi com o meio-campista, num contragolpe de velocidade. O Barcelona cobrou escanteio, a sobra ficou com o Corinthians, e o camisa 8 não fez o passe para Yuri Alberto, que acompanhou o lance o tempo inteiro.

Tchoca faz pênalti juvenil. Oyola tocou em profundidade para o lado direito da área, Carabali chegou antes de João Pedro na bola e foi atropelado pelo zagueiro do Corinthians. Pênalti claro.

Corozo deslocou Hugo Souza na cobrança. Com tranquilidade, Corozo deslocou o pegador de pênaltis Hugo Souza, que pulou para o lado direito, e chapou no cantinho esquerdo para abrir o placar.

Memphis perdeu cara a cara. O Corinthians finalizou pela primeira vez aos 21 minutos do segundo tempo, em chute cara a cara de Memphis Depay. Contreras nem precisou se mexer, mas fez a defesa em dois tempos.

Gol contra tem impedimento? Sim! Numa cobrança de falta da meia-direita, Valiente cruzou fechado de canhota, Gustavo Henrique subiu mais do que Corozo, mas mandou contra o próprio patrimônio ao tentar afastar de cabeça. Hugo Souza nem se mexeu. O VAR entrou em ação para apontar impedimento de Corozo, que participou do lance ao atrapalhar o zagueiro.

Que lambança do Timão. Carabali tabelou com Rivero na direita, levou para o meio e repetiu a jogada com Corozo, que recebeu nova devolução e abriu na direita. Cortez acionou o próprio Carabali dentro da área, e o lateral cruzou na cabeça de Rivero, que se antecipou a André Ramalho na pequena área para mandar de cabeça no fundo do gol.

Chute de Maycon beija a trave! Maycon teve liberdade e arriscou chute cruzado de fora da área. A bola caprichosamente explodiu na trave esquerda.

3x0 em nova lambança. Matheuzinho cobrou falta muito forte, a bola passou por todo mundo, e o Barcelona saiu no contra-ataque. Vallecilla cruzou da ponta direita, Hugo Souza saiu do gol e afastou mal de soco. Corozo pegou novamente o rebote pelo lado esquerdo da área, finalizou, e a bola ainda desviou em Carrillo antes de morrer no fundo da rede.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA (EQU) 3 x 0 CORINTHIANS

Data e horário: 5 de março, às 21h30 (de Brasília)

Competição: jogo de ida da 3ª fase da pré-Libertadores

Local: Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador

Árbitro: Dario Herrera (Argentina)

Assistentes: Gabriel Chade (Argentina) e Maximiliano del Yesso (Argentina)

Quarto árbitro: Leandro Rey (Argentina)

VAR: Silvio Trucco (Argentina)

Cartões amarelos: Leonai (BSC); Hugo Souza, Félix Torres, Hugo (COR)



Gols: Corozo (46/1ºT e 39'/2ºT); Rivero (35'/2ºT)

Barcelona: Contreras; Carabalí, Álex Rangel, Arreaga e Vallecilla; Arroyo, Leonai (Felipe Caicedo) e Valiente (Cortez); Oyola (Joshué Quiñónez), Rivero (Vargas) e Corozo (Aníbal Chalá).

Corinthians: Hugo Souza; Metheuzinho, Félix Torres (André Ramalho), João Pedro Tchoca (André Carrillo), Gustavo Henrique e Hugo; Breno Bidon, Alex Santana (Maycon) e Rodrigo Garro (Rodrigo Garro); Memphis e Yuri Alberto.