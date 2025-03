Autor do gol contra o Benfica, Raphinha destaca solidez do Barcelona por não ser vazado com um a menos

Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona venceu o Benfica por 1 a 0, mesmo com a expulsão de Pau Cubarsí, aos 22 minutos do primeiro tempo. Em entrevista à TNT Sports, Raphinha, autor do gol do triunfo, utilizou a goleada por 4 a 1 sofrida pelo Paris Saint-Germain na edição da Champions anterior, para destacar que a equipe aprendeu a jogar com um menos.

"Primeiro de tudo temos que aprender com os erros, a gente sabia que em qualquer momento da competição e de qualquer competição isso poderia acontecer novamente, mas acho que o mais importante foi aprendermos não só com aquele jogo, mas com outros jogos que tiveram, que tivemos que sofrer até o final com um jogador a menos e buscar uma bola para resolver um jogo complicado como esse", disse.

O brasileiro afirmou que, apesar do placar magro, a equipe está mais preparada para conquistar a competição do que em janeiro, quando o Barcelona venceu o Benfica por 5 a 4.

"O time d0 1 a 0 briga mais pela Champions, com toda a certeza do mundo. Acho que quem está brigando por grandes campeonatos não pode sofrer tantos gols. Recentemente também tivemos um jogo controlado, que acabamos sofrendo quatro gols. Mas a gente sabe que se quisermos brigar por um campeonato a mais, é inadmissível sofrer quatro gols, então fico com o jogo de 1 a 0 que é mais importante".

Raphinha ainda disse que é possível conquistar todos os títulos possíveis desta temporada.

"Sem dúvidas, acho que temos um plantel de muita qualidade, jogadores jovens querendo vencer e atletas mais veteranos também querendo vencer, querendo fazer nome com essa camisa. Então na minha opinião nós temos um grupo de muita qualidade e vontade de vencer, e isso é o mais importante", finalizou.

Com o tento marcado, Raphinha alcançou o ex-atacante Kaká em participações em gols em uma única edição de Liga dos Campeões. Agora, ambos possuem 13, atrás apenas de Roberto Firmino, que soma incríveis 17 participações.