Atlético-MG x Manaus: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG entra em campo para enfrentar o Manaus às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão.

O Atlético-MG vai para a partida sem seu principal jogador: o atacante Hulk está lesionado e será desfalque certo. Já o Manaus chega para o confronto querendo surpreender o time mandante.

O duelo terá transmissão do Amazon Prime Video.

ÚLTIMOS JOGOS

Atlético-MG - Cinco vitórias



Manaus - Quatro empates e uma derrota

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Rubens e Cuello; Deyverson



Técnico: Cuca

Manaus: Silva; Hila, Jefferson, Henrique e Miliano; Augusto, Bosco e Masson; Vitinho, Renanzinho e Lelo



Técnico: Julio Cesar Nunes

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Ramon Abatti Abel, com os assistentes Gizeli Casaril e Henrique Neu Ribeiro.