Atlético-MG x Manaus: horário e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Atlético-MG e Manaus se enfrentam hoje, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? A transmissão da partida será feita com exclusividade pela Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Galo chegou à segunda fase após eliminar o Tocantinópolis com uma vitória por 2 a 0. A partida estava empatada até os 43 do segundo do tempo, quando Hulk, de pênalti, colocou o Galo na frente - Rony fechou o marcador aos 50.

A equipe do técnico Cuca tem duas decisões seguidas pela frente. Além do Manaus, o Alvinegro joga a final do Campeonato Mineiro no sábado (8) contra o América.

O Manaus avançou após eliminar o Independência, nos pênaltis. A equipe vem de uma derrota por 4 a 1 para o Paysandu, o que custou a eliminação nas quartas de final da Copa Verde.

Atlético-MG x Manaus -- Copa do Brasil