Sem Hulk, Atlético-MG goleia Manaus e vai à terceira fase da Copa do Brasil

Sem Hulk, fora por lesão, o Atlético-MG venceu o Manaus por 4 a 1, no Mineirão, nesta quarta-feira, em partida pela segunda fase da Copa do Brasil, e avançou para a próxima fase da competição.

Os gols da vitória foram marcados por Alisson, Cuello, Rony e Deyverson, pelo Galo; Renan fez para o Manaus. Com o resultado, o Galo avançou para a terceira fase da competição e tirou o Manaus da Copa do Brasil.

Hulk foi ausência no confronto, em recuperação de lesão na coxa direita. O camisa 7 esteve no Mineirão assistindo ao jogo, mas não foi relacionado por lesão sofrida no confronto contra o Tombense, pelo Campeonato Mineiro.

O adversário do Atlético na terceira fase ainda não foi definido, já que os confrontos serão selecionados por sorteio. Na terceira fase, os jogos serão disputados em partidas de ida e volta. O Galo volta a campo neste sábado (08), às 16h30 (de Brasília), pela Ida da decisão do Campeonato Mineiro.

Como foi o jogo

O Galo mostrou superioridade técnica sobre o Manaus, que ainda criou oportunidades de marcar no primeiro tempo. Ainda que tenha tentado marcar gols nos 45 iniciais, a equipe visitante não conseguiu anular a marcação do Atlético. Os donos da casa abriram o placar com menos de 20 minutos e, entre algumas finalizações dos dois lados, ampliaram menos de 15 minutos depois.

Na segunda etapa, as defesas de Gustavo não foram suficientes para evitar goleada do Galo. O goleiro do Manaus teve boa atuação, com defesas difíceis no duelo, mas o Atlético foi superior durante a partida e conseguiu a vitória sem sustos. Renan ainda diminuiu com golaço, mas a equipe visitante se despediu da Copa do Brasil.

Gols e destaques

Rony perdeu gol incrível! Sozinho, o atacante do Galo cabeceou sem marcação após cruzamento de Scarpa, mas a bola saiu direto pela linha de fundo.

Gustavo defendeu finalização de Menino. O meia do Atlético-MG chutou de fora da área para bela defesa do goleiro do Manaus.

Gol de Alisson! Arana fez belo cruzamento para o meio da área, e Gustavo conseguiu defender a finalização de Rony. Na sobra, o camisa 45 só teve a obrigação de empurrar para dentro do gol e abrir o placar, aos 18 minutos da primeira etapa.

Rony finalizou para defesa do goleiro. O camisa 33 do Galo venceu o defensor do Manaus na velocidade, cortou para a direita e chutou forte, mas parou em boa defesa de Gustavo.

Cuello ampliou! O atacante cortou para a esquerda e foi abrindo espaço. Na oportunidade, finalizou no canto direito do gol do Manaus. O goleiro Gustavo até tocou na bola, mas não suficiente para evitar o gol do Galo, aos 32 minutos.

Mais um do Galo, agora de Rony! Após algumas tentativas na primeira etapa, o camisa 33 recebeu passe de Alisson, após "furo" de Scarpa, e finalizou forte para fazer o terceiro dos donos da casa, aos 3 minutos do segundo tempo.

Renan diminuiu com golaço! O camisa 11 aproveitou que estava sozinho próximo ao gol do Galo, soltou uma pancada de direita e fez o único do Manaus no confronto, aos 7 da segunda etapa.

Caio Paulista parou na trave. O lateral, que jogou como um ponta na reta final do confronto, finalizou de fora da área e acertou o poste do goleiro Gustavo, que não conseguiu alcançar a bola para fazer a defesa.

Deyverson fez o quarto! Scarpa encontrou Cuello no oposto da grande área, que cabeceou para o centro e deixou Deyverson sozinho para finalizar e ampliar o confronto mais uma vez, aos 20 minutos.

Rony marcou mais um, mas o gol foi anulado por impedimento. O atacante do Atlético recebeu ótimo passe e, atrás da marcação, marcou o quinto do Galo. O bandeirinha assinalou impedimento e o tento do camisa 33 foi anulado. Nesta fase, não há VAR para análise do lance.

Ficha técnica

Atlético-MG 4 x 1 Manaus

Competição: Segunda fase da Copa do Brasil

Local: Mineirão - Belo Horizonte, Minas Gerais

Data e hora: 05 de março, às 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Gizeli Casaril e Henrique Neu Ribeiro

VAR: Sem VAR nesta fase do torneio

Gols: Alisson, aos 18'/1ºT, Cuello, aos 32'/1ºT, Rony, aos 3'/2ºT, Renan, aos 7'/2ºT, Deyverson, aos 20'/2ºT

Amarelos: Lyanco e Miliano

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana (Igor Gomes); Alan Franco, Gabriel Menino (Caio Paulista) e Gustavo Scarpa (Rubens); Cuello (Bernard), Rony e Alisson (Deyverson). Técnico: Cuca

Manaus: Gustavo; Caio Hila (Denzel), Jefferson (Lelo) (Levy), Erik Henrique e Kesley; Zé Augusto e Bosco; Victor Lima (Masson), Vitinho, Renan e Miliano. Técnico: Julio César