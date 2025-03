Após folga, São Paulo se reapresenta e abre preparação para o Choque-Rei pela semi do Paulista

Na tarde desta quarta-feira, o São Paulo se reapresentou aos treinos após folgar na última terça-feira. Depois da classificação contra o Novorizontino, o elenco tricolor iniciou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pela semifinal do Campeonato Paulista.

No CT da Barra Funda, os jogadores foram divididos em dois grupos. Os atletas que foram titulares na vitória sobre o Novorizontino, na última segunda-feira, realizaram exercícios regenerativos no gramado, com mobilidade em solo, trote, fundamentos técnicos e força preventiva.

Já a outra parte do elenco treinou sob o comando do técnico Luis Zubeldía. O trabalho com a comissão do treinador argentino contou com atividades técnicas e um duelo de enfrentamento, em espaço reduzido, que dividiu os jogadores em quatro times para dois confrontos simultâneos. Por fim, ainda foi feito um complemento de finalização frontal.

Para o Choque-Rei, o São Paulo pode ter o retorno de jogadores importantes. O zagueiro Ruan (lesão na coxa direita) e o meia Rodriguinho (dores no joelho esquerdo) estão no estágio final de recuperação de seus respectivos problemas físicos e podem ficar à disposição.

Além disso, o Tricolor também vive a expectativa de voltar a contar com Luiz Gustavo. O volante iniciou a transição física na última quinta-feira (27) e segue o cronograma organizado pelo departamento médico do clube para, quem sabe, retornar pelo menos ao banco de reservas na semifinal.

Em contrapartida, segue como desfalque certo o volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito. Já o goleiro Young, com uma torção no pé direito, é dúvida.

O elenco são-paulino ainda tem outras quatro sessões de treino antes do embate contra o rival. O São Paulo encara o Palmeiras nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.