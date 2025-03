Antes do UFC 313, Iasmin Lucindo vibra com bom momento: "Melhor fase da minha vida"

Na reta final de preparação para o duelo contra Amanda Lemos no UFC 313, neste sábado (8), na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), Iasmin Lucindo tem motivos de sobra para comemorar. Com quatro vitórias consecutivas e sua terceira participação seguida em um card numerado da organização, a peso-palha (52 kg) terá a oportunidade de, quem sabe, furar a bolha e entrar no top 5 da divisão. Para isso, a jovem lutadora brasileira conta com um trunfo na manga.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Iasmin classificou o atual momento vivido por ela como o melhor de sua vida, e não somente de sua carreira como lutadora profissional de MMA. A declaração pode até parecer exagerada para alguém com apenas 23 anos, mas, apesar da pouca idade, a atleta cearense conta com um vasto currículo na modalidade, na qual estreou em 2017. Sendo assim, indo para sua 23ª luta como profissional, a 'experiente' peso-palha se apega na boa fase para superar a rival deste sábado, a veterana Amanda Lemos.

"Com 23 anos, eu já passei por muita coisa, passei por fase ruim na minha carreira... Mas essa é a melhor fase da minha vida, não só da minha carreira, mas da minha vida também. Que bom que nosso trabalho está sendo visto positivamente (a ponto de ser escalada para o 3º card numerado seguido), fico bastante feliz com isso", frisou a sétima colocada do peso-palha do UFC.

Idade é só um número

A diferença de idade para suas adversárias, por sinal, é algo com que Iasmin já está acostumada desde o início de sua carreira. Aos 37 anos, Amanda Lemos - 5ª colocada no top 15 até 52 kg do Ultimate - já teve a oportunidade de disputar o título da divisão, trazendo consigo também o fator experiência. Mesmo assim, a jovem promessa do MMA nacional demonstra confiança na vitória sobre a compatriota para seguir subindo no ranking do Ultimate.

"Eu sempre encaro que minhas adversárias atuais serão as mais duras, mas nada de diferente do que já enfrentei. A Amanda Lemos é mais velha que eu, mas não é a primeira (lutadora) mais velha que eu luto. E estou super de boa em relação a isso", finalizou.

Com quatro vitórias em 5 lutas no UFC, Iasmin Lucindo quer vencer a quinta seguida no UFC. A brasileira perdeu na estreia para Yazmin Jauregui em 2022. Desde então, a atleta superou nomes relevantes da categoria como Marina Rodriguez, Karolina Kowalkiewicz e Polyana Viana. A sequência de triunfos, fez com que a peso-palha alcançasse a 7?ª colocação no ranking peso-palha do UFC.