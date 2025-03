Vitor Roque trabalha na parte interna, e Palmeiras inicia preparação para enfrentar o São Paulo

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na tarde desta terça-feira, e deu início à preparação para o clássico contra o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista, que acontece na segunda-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

O atacante Vitor Roque fez testes físicos e clínicos com o Núcleo de Saúde e Performance no período da manhã e, na tarde, trabalhou na parte interna do centro de excelência. Ele, que chegou ao Brasil na última segunda-feira, está inscrito no Estadual e já pode estrear pelo Palmeiras.

A equipe alviverde teve dois dias de folga depois de vencer o São Bernardo, por 3 a 0, nas quartas de final, no último sábado. No gramado, os jogadores praticaram inicialmente triangulações e finalizações, e depois disputaram um jogo de oito contra oito em campo reduzido.

Episódio especial do Palmeiras Cast, ok? ? Pra receber nosso novo atacante, um bate-papo exclusivo com Vitor Roque, às 18h05! ?? ? https://t.co/V6ieDSJ5Ky pic.twitter.com/BKTBuOqfYD ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 4, 2025

As novidades na atividade foram as presenças do lateral esquerdo Piquerez, que se recupera de lesão na coxa direita, e do zagueiro Gustavo Gómez, que trata de uma lesão na coxa esquerda. Ambos deram início ao processo de transição física. A dupla foi desfalque contra o São Bernardo, mas pode reforçar a equipe na semifinal do Estadual.

Para o duelo, o Palmeiras seguirá com os desfalques de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Mauricio (cirurgia no ombro direito).

