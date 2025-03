Vitor Roque revela papo com Endrick após acerto com o Palmeiras e comenta características: "Agressivo"

O atacante Vitor Roque foi o último reforço anunciado pelo Palmeiras. O jogador de 20 anos conheceu a Academia de Futebol nesta terça-feira, fez testes físicos e clínicos e trabalhou na parte interna do centro de excelência enquanto o restante do time foi a campo.

Ex-Barcelona e Real Bétis, Vitor Roque revelou que teve uma conversa com Endrick, Cria da Academia que atualmente joga pelo Real Madrid. Antes das respectivas idas à Europa, ambos se enfrentaram enquanto Endrick defendia o Verdão e Vitor Roque, o Athletico-PR.

"Depois que fechei com o Palmeiras, ele (Endrick) me desejou boa sorte. É um moleque que eu torço muito. Nós só nos enfrentamos e agora estar aqui no Palmeiras, onde ele fez tanta história, é um motivo de muita alegria para mim", declarou.

"Conversei com o Abel, com a nossa presidente também. O Estêvão, Veiga e Rocha me mandaram mensagem. Conversei com eles depois de fechar", completou em entrevista à TV Palmeiras.

Episódio especial do Palmeiras Cast, ok? ? Pra receber nosso novo atacante, um bate-papo exclusivo com Vitor Roque, às 18h05! ?? ? https://t.co/V6ieDSJ5Ky pic.twitter.com/BKTBuOqfYD ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 4, 2025

O atacante formou-se na base do América-MG e do Cruzeiro. Neste último, clube pelo qual estreou profissionalmente em 2021, jogou com Estêvão. No ano seguinte, Vitor Roque foi comprado pelo Athletico-PR e terminou a temporada com sete gols em 36 partidas.

Em 2023, ajudou o Furacão na conquista do título estadual e na campanha do vice da Libertadores, eliminando justamente o Palmeiras na semifinal. Ele terminou aquele com 21 bolas na rede e oito assistências. Dessa vez do lado do Verdão, contou um pouco de suas características que podem ajudar o clube,

"Sou muito determinado, agressivo. Espero fazer o máximo de gols que puder, ajudar rápido meus companheiros... atacar espaço e fazer o facão. Essas são um pouquinho das minhas características", declarou.

Inscrito no Campeonato Paulista, Vitor Roque vive a expectativa de estrear pelo Verdão. Essa sua primeira aparição pelo clube pode ser já na próxima segunda-feira, quando o Palmeiras enfrenta o São Paulo, pela semifinal do Estadual. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.