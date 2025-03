Um ano após venda de naming rights, São Paulo enfim fica perto de ter novo letreiro completo no Morumbis

O São Paulo finalmente está perto de inaugurar o novo letreiro do Morumbis. Mais de um ano após a venda dos naming rights do estádio para a Mondelez, o clube enfim conseguiu avançar com a troca e deve completar a mudança da fachada nos próximos dias.

O Tricolor começou a retirar o letreiro antigo ainda no ano passado, mas encontrou dificuldades para obter a liberação da Prefeitura de São Paulo. Um dos empecilhos era a Lei Cidade Limpa, que proíbe outdoors e pinturas em fachadas façam propaganda de empresas e produtos.

Durante muito tempo, o letreiro ficou tampado por alguns tapumes. O São Paulo, porém, enfim conseguiu dar andamento à troca e já começou a reformar a fachada.

Nesta segunda-feira, após o jogo contra o Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista, a reportagem da Gazeta Esportiva fotografou o novo letreiro sendo instalado. Restam apenas as letras M e O para que a fachada fique completa (veja na imagem abaixo).

O letreiro antigo, que carregava "São Paulo Futebol Clube - Estádio Cícero Pompeu de Toledo", foi leiloado. Toda a quantia arrecadada foi revertida para o Fundo Social de São Paulo.

Entretanto, as letras iniciais do nome Cícero Pompeu de Toledo foram armazenadas no museu do clube e não ficaram disponíveis no leilão. O Tricolor preparou uma outra maneira de homenagear o ícone do São Paulo e, em julho do ano passado, inaugurou uma estátua de Cícero no Morumbis.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, a parceria com a Mondelez renderá R$ 25 milhões por ano ao São Paulo, em acordo válido por três temporadas. Além de patentear o chocolate Bis, a empresa é dona de outros produtos do ramo alimentício, como Oreo, Lacta, Tang, Trident, entre outros.