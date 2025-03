Senegalês desmaia em jogo do Campeonato Belga; clube culpa queda de pressão

Jogador do Union Saint-Gilloise, Ousseynou Niang assustou todos os presentes do duelo contra o Dender pelo Campeonato Belga. O meia desmaiou ao se aproximar do banco de reservas e deixou o campo do estádio Joseph Marien numa maca.

O que aconteceu

Assim que anunciada a substítuição, Ousseynou Niang foi andando em direção ao banco de reservas até que desabou em campo.

Torcedores e atletas presentes no estádio Joseph Marien, em Bruxelas, ficaram em choque.

Niang foi atendido rapidamente e deixou o estádio numa maca, envolto num cobertor térmico, para ser levado ao hospital.

Ainda no fim da partida, o técnico do Union Saint-Gilloise, Sebastien Pocognoli, tranquilizou a todos.

Niang teve uma pequena queda de pressão arterial. Verificamos tudo, os batimentos cardíacos estavam regulares e nossa equipe médica não encontrou nenhuma anormalidade no coração.