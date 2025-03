São Paulo boicota Conselho Técnico do Paulistão: jogo com Palmeiras será na segunda

O São Paulo decidiu não participar do Conselho Técnico das semifinais do Paulistão 2025. O motivo: o fato de a Federação Paulista de Futebol (FPF) já ter definido, sem consultar o Tricolor, o duelo contra o Palmeiras para segunda-feira, no Allianz Parque.

A ideia do São Paulo era que a partida fosse realizada no sábado. Assim, o Palmeiras não poderia exercer o mando no Allianz Parque ? no mesmo dia, está marcado no estádio um show da banda Offspring.

"O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, dia 10, os dirigentes não vão participar do Conselho Técnico da entidade nesta manhã", destacou o comunicado são-paulino.

Recentemente, o Allianz Parque, por contar com gramado sintético, foi alvo de uma polêmica. Jogadores do futebol brasileiro, entre eles Neymar e o são-paulino Lucas Moura, fizeram um protesto contra os campos artificiais.

"Tal fato causa perplexidade, uma vez que as quatro agremiações de maior torcida vão disputar esta fase, nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente", completou o São Paulo.

Nas redes sociais, Baby, líder da Torcida Independente, havia cobrado a diretoria do São Paulo para não aceitar a partida na segunda-feira.