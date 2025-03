Romero leva menos de 90 minutos para participar de gol no Corinthians desde última data Fifa

Romero segue mostrando seu fator decisivo ao torcedor do Corinthians. O paraguaio foi o responsável por inaugurar o marcador na vitória por 2 a 0 diante do Mirassol, neste domingo, pelas quartas de final do Paulistão. Desta maneira o camisa 11, desde a última data Fifa, em novembro de 2024, precisou de menos de 90 minutos para participar de gol no Timão.

A ótima sequência de Romero começou no dia 24 de novembro do ano passo, na partida contra o Vasco, pelo Brasileirão. Naquela oportunidade, o atacante corintiano deu uma assistência no triunfo de 3 a 1 do Corinthians, em Itaquera.

A partir disso, Ángel Romero participou de 17 jogos (nove como titular) no time do Parque São Jorge. Neste recorte, o paraguaio foi às redes em quatro oportunidades e distribuiu seis assistências. Isto é, dez participações em gols. Apenas nesta temporada, em 13 partidas, Romero marcou quatro gols e deu dois passes para tento.

Segundo o Sofascore, o atacante levou menos de 89 minutos em campo para contribuir ofensivamente com o Corinthians. Além disso, o artilheiro do Alvinegro na Neo Química Arena forneceu 17 passes decisivos.

Ángel Romero nos últimos 17 jogos pelo @Corinthians: ? 9 titular

? 4 gols

? 6 assistências (!)

?? 10 participações em gols (!)

? 89 mins p/ participar de gol (!)

? 17 passes decisivos (!)

É o líder do time em participações em gols no período!

Com o gol diante do Mirassol, aliás, Romero superou o ex-Timão Jô, tornando-se

Agora, o foco do Corinthians é a partida de ida da terceira fase da Libertadores. Em busca de uma vaga na fase de grupos, o Timão enfrenta o Barcelona-EQU, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira.