Rodrygo celebra vitória do Real Madrid e destaca torcida pelo Santos contra o Corinthians

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid recebeu o Atlético de Madrid no Estádio Santiago Bernabéu e venceu por 2 a 1. Rodrygo, eleito pela Uefa o melhor jogador da partida, celebrou o triunfo e mostrou-se contente com sua atuação.

"Finalmente, estou muito feliz, acho que estava merecendo já há alguns jogos. Estou muito feliz pelo reconhecimento e pela vitória da equipe. Foi bem difícil, mas ganhamos", começou Rodrygo à TNT Sports. "Quando se veste essa camiseta, todo jogo a mentalidade é ganhar. E com essa mentalidade a gente vai para lá (Metropolitano). O jogo aqui foi bem difícil, eles surpreenderam a gente bastante, mas no final conseguimos fazer um gol com Brahím. Fui muito feliz no primeiro também e estou contente com a vitória. Agora é seguir".

"Noite de Champions League é sempre especial poder fazer um gol, ganhar um jogo com essa camisa e ser o melhor do jogo, também. Estou muito feliz de verdade e agora espero que o time continue nessa sequência, estamos bem. Teve um tropeço no jogo passado, mas não da mais para pensar nisso, é daqui para frente. Ganhamos e é isso que importa", acrescentou.

O atacante do Real Madrid, revelado pelo Santos, destacou sua torcida pelo Peixe no duelo contra o Corinthians. As equipes se enfrentam no domingo (9), na Neo Química Arena, a partir das 18h30 (de Brasília), em jogo único pela semifinal do Campeonato Paulista.

"Difícil lá para o Santos também. Mas, como sempre falo, estou na torcida pelo Peixão e espero que dê certo e que o Santos vá para a final", afirmou Rodrygo.

Além disso, Rodrygo, mais uma vez decisivo com a camisa do Real Madrid, explicou a escolha pela famosa comemoração "Eu estou aqui". O atleta ressaltou a grandeza da equipe merengue na competição.

"Estava combinado com o pessoal lá de casa antes que eu iria fazer gol de novo em jogo de Champions. É uma brincadeira, mas, querendo ou não, a gente sabe que é verdade. Dentro desta competição, as coisas sempre vem dando certo para mim e foi uma jogada muito bonita", cravou.

Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti poderá empatar o duelo de volta para conquistar a vaga direta às quartas. Do outro lado, o Atlético terá que sair com o triunfo por dois gols de diferença. Em caso de vitória por somente um, o jogo irá para a prorrogação. Se a igualdade no agregado persistir, a vaga será decidida nos pênaltis. A partida acontece na quarta-feira (12), às 17h, no Estádio Metropolitano.

O Real Madrid retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Rayo Vallecano, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.