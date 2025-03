Rodada NBA: Shai brilha, OKC vence os Rockets e chega a 50 vitórias na temporada

O Oklahoma City Thunder recebeu o Houston Rockets no Paycom Center, em Oklahoma City, e venceu por 137 a 128 - atingindo a marca de 50 vitórias na temporada da NBA. O armador do time da casa, Shai Gilgeous-Alexander, foi o nome do jogo.

Como de costume, Shai liderou o Oklahoma City Thunder à vitória. Desta vez, foram 51 pontos anotados - apenas 10 em lance livre -, cinco rebotes e sete assistências. No primeiro quarto, ele já havia marcado 20 pontos. O jogo foi para o intervalo com Oklahoma liderando por um ponto, em 63 a 62. No segundo tempo, a equipe continuou à frente e garantiu a vitória. Jalen Williams também teve boa atuação, terminando o jogo com 24 pontos.

O Thunder é o líder disparado da Conferência Oeste com a segunda melhor campanha da liga, são 50 vitórias e 11 derrotas. O Houston Rockets é o quinto colocado do Oeste com 37 vitórias e 24 derrotas, ainda distante do Golden State Warriors (6º) e a uma vitória do quarto, o Memphis Grizzlies.

Oklahoma volta a quadra nesta quarta-feira, contra o Boston Celtics, no TD Garden, às 20h30 (de Brasília). Os Rockets terão dobradinha enfrentando os Pacers nesta terça-feira, às 21h, em Indianapolis.

Kyrie Irving lesiona o joelho durante o jogo e preocupa o Dallas Maverick

O Dallas Mavericks recebeu o Sacramento Kings e foi derrotado por 122 a 98. Mas a maior perda da equipe da noite não foi no placar, mas no elenco. O armador Kyrie Irving sofreu uma lesão no joelho e deixou a quadra ainda no primeiro quarto.

Depois da troca de Luka Doncic para os Lakers, Kyrie assumiu as rédeas da franquia e vinha sendo o principal nome de Dallas. Contudo, ainda no primeiro quarto contra os Kings, o armador sofreu uma falta de DeMar DeRozan e acabou torcendo o joelho. Chorando, Irving voltou à quadra para cobrar os dois lances livres da falta, converteu ambos e em seguida deixou a arena. Ainda não se sabe a gravidade da lesão.

Os Mavericks perderam o jogo e caíram na tabela da Conferência Oeste, terminando a noite na oitava posição com 32 vitórias e 30 derrotas. Sacramento vem subindo, agora a equipe está na oitava posição com 32 vitórias e 28 derrotas.

Para os Mavericks, a bola subirá nesta quarta-feira, às 22h, contra o Milwaukee Bucks (em Milwaukee). Os Kings também terão um dia de folga, a equipe visitará os Nuggets nesta quarta-feira, às 23h.

Kyrie Irving is the definition of strength ??#MFFL pic.twitter.com/J8DMb1BkYi ? Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 4, 2025

Veja outros resultados da NBA nesta terça-feira:

Detroit Pistons 134 x 106 Utah Jazz



Atlanta Hawks 132 x 130 Memphis Grizzlies



Golden State Warriors 119 x 101 Charlotte Hornets.