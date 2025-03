Rodrygo marca, Real Madrid vence Atlético e larga na frente na Champions

O Real Madrid fez o "dever de casa" e venceu o rival Atlético por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Rodrygo inaugurou o placar e Brahim Díaz decretou a vitória. O autor do gol decisivo foi o substituto do suspenso Bellingham e correspondeu à chance no time titular.

Julián Álvarez fez o do time colchonero. O argentino deu sequência à boa fase, balançando a rede pela quarta partida seguida do Atleti, mas não foi o suficiente para evitar a derrota na casa do rival.

A partida de volta será disputada na quarta-feira da semana que vem, dia 12, na casa do Atletico. A bola rola no segundo compromisso do confronto a partir das 17h (de Brasília) no estádio Cívitas Metropolitano. Uma vitória dos colchoneros por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

No entanto, ambos os times retornam a campo antes, no final de semana, pelo Campeonato Espanhol. O Real recebe o Rayo Vallecano no domingo, às 12h15, enquanto o Atleti visita o Getafe no mesmo dia, às 10h. Os rivais madrilenos estão na cola do Barcelona, com 54 e 56 pontos, respectivamente.

Além da vantagem na ida, o Real conta com uma escrita favorável: nunca foi eliminado pelo Atleti no mata-mata da Champions e já levantou dois títulos diante do rival de Madri. Até o momento, foram cinco triunfos em confrontos eliminatórios no torneio: na semi da edição de 1958/59, na final de 2013/14, nas quartas de 2014/15, na final de 2015/1 e na semi de 2016/17.

Curiosidade: Atual campeão, o Real Madrid busca se isolar ainda mais como o maior vencedor se conquistar o 16º título, enquanto o Atleti nunca venceu o torneio —foi vice em três ocasiões.

Como foi o jogo

Rodrygo, do Real Madrid, em ação no jogo contra o Atletico, pela Champions Imagem: Maria Gracia Jimenez/Getty

O Real largou sufocando o rival e saiu na frente com golaço do Rayo logo no terceiro minuto do jogo. O camisa 11, inclusive, infernizou o lateral Galán no início da partida, tanto na jogada do gol como em lance seguinte, também nas costas do espanhol, que gerou pedido de pênalti. O árbitro francês, no entanto, mandou o jogo seguir, e o VAR não interveio.

O jogo começou quente, mas esfriou rapidamente. O time da casa se compactou e seguiu explorando os contra-ataques, enquanto os visitantes sofriam para criar. Vini Jr quase ampliou ao invadir a área, só que foi travado no momento do chute. Depois disso, o Real se acomodou.

O Atleti equilibrou, foi se soltando em campo e chegou ao empate pelos pés do "Aranha" Julián Alvarez. O argentino arriscou e acertou o ângulo na única finalização a gol da equipe comandada por Simeone na primeira etapa. Na celebração, fez o tradicional movimento do super-herói.

O time merengue voltou do intervalo mais ligado e retomou a frente do placar com Brahim. O meia de 25 anos mostrou entrosamento com Vini pelo lado esquerdo do ataque e se sobressaiu no duelo, aproveitando a nova oportunidade no 11 inicial e fazendo o time sair na frente no confronto.

Gols e destaques

1x0: Aos 3 min, Valverde lançou Rodrygo nas costas da marcação. O brasileiro ganhou de Galán na velocidade, invadiu a área pela direita, cortou para dentro e bateu cruzado. A bola pegou efeito, estufou a rede, e o Rayo comemorou beijando o escudo do clube e apontando para o patch de campeão da Champions.

1x1: Aos 32', Alvarez recebeu na esquerda perto da linha de fundo, puxou para dentro e arriscou da quina da área. A bola fez um arco no ar e acertou o ângulo, sem chance para Courtois.

Brahim Díaz, do Real Madrid, comemora após marcar contra o Atletico de Madri, nas oitavas da Champions Imagem: Diego Souto/Getty

2x1: Aos 10' do 2º tempo, Brahim Díaz recebeu na área após triangulação pela esquerda, fintou a marcação e bateu rasteiro. A bola acertou a bochecha da rede do lado oposto do gol defendido por Oblak.

Ficha técnica

Real Madrid 2 x 1 Atlético de Madri

Competição: Ida das oitavas da Liga dos Campeões

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Data e horário: 4 de março de 2025, às 17h

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos e Benjamin Pages

VAR: Jérome Brisard

Amarelo: Brahim

Gols: Rodrygo, aos 3'/1ºT, Alvarez, aos 32'/1ºT, e Brahim Díaz, aos 10/2ºT

Real Madrid: Courtois; Valverde (Lucas Vázquez), Raúl Asencio, Rudiger e Mendy; Tchouamení, Camavinga (Modric) e Brahim Díaz (Endrick); Rodrygo, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Atlético de Madri: Oblak; Llorente, Gímenez, Lenglet e Galán; Giuliano Simeone (Molina), Barrios (Sorloth), De Paul (Correa) e Samuel Lino (Gallagher); Julian Alvarez e Griezmann (Le Normand). Técnico: Diego Simeone.