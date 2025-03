Presidente de organizada pressiona diretoria do São Paulo sobre data do Choque-Rei: "segunda nem pensar"

Nesta segunda-feira, o São Paulo garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista e vai enfrentar o Palmeiras. Por conta de um show no Allianz Parque, o Verdão deve querer jogar apenas na segunda-feira (10/3). Henrique Gomes, o Baby, presidente da Torcida Independente, principal organizada do Tricolor, pressionou a diretoria do clube para não aceitar a mudança na data.

"O papo agora é sério. Alô, Julio Casares, Carlos Belmonte e diretoria do São Paulo Futebol Clube. Tem show sábado no Allianz Parque, não vai dar tempo de eles jogarem no domingo. Então, segunda-feira nem pensar. Esquece. Precisa seguir o regulamento. Não vem com papo de que a televisão que decide, tem que seguir o regulamento", disse Baby em suas redes sociais.

Neste sábado, o Allianz Parque recebe um show da turnê mundial da banda de punk rock norte-americana The Offspring (com abertura de Sublime, Rise Against, The Damned, Amyl & the Sniffers e The Warning). O evento está marcado para acontecer às 12 horas (de Brasília).

Por conta disso, o Palmeiras não deve ter seu estádio a tempo para receber o São Paulo no final de semana. Uma das alternativas da diretoria palmeirense seria mandar o jogo para a próxima segunda-feira.

"Não tem condições de colocar o jogo no Allianz Parque? Vai para Barueri, para Brasília, mas não vai jogar lá não. O São Paulo tem que bater o pé. Não pode aceitar. Tem que jogar sábado ou domingo. Vamos ficar em cima da diretoria a semana inteira. O problema é deles se eles venderam o 'chiqueiro' por 30 anos, se o estádio não é deles. O problema é deles. É hora de a diretoria do São Paulo dar uma negativa e não aceitar jogar segunda-feira", finalizou.

O São Paulo venceu o Novorizontino, na noite desta segunda-feira, no Morumbis, por 1 a 0, com gol de Calleri, e garantiu vaga na semifinal. Por conta da terceira melhor campanha geral, o Tricolor encara o Palmeiras, dono da segunda melhor campanha, com o mando de campo do Verdão.

A última vez que Palmeiras e São Paulo se enfrentaram nesta fase do Campeonato Paulista aconteceu em 2019. Na ocasião, depois de empates sem gols na ida e na volta, o Tricolor levou a melhor nos pênaltis, por 5 a 4, no Allianz Parque, e avançou à decisão.

Em 2025, além do Choque-Rei, Corinthians e Santos fazem a outra semifinal do Paulistão. As datas e horários das partidas ainda não foram confirmados pela Federação Paulista de Futebol.