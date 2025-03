Palmeiras soma três vitórias seguidas e engata sequência positiva em momento decisivo do Paulista

Na noite do último sábado, o Palmeiras garantiu a classificação às semifinais do Campeonato Paulista. O Alviverde venceu o São Bernardo com tranquilidade, por 3 a 0, no Estádio Primeiro de Maio, e agora terá o São Paulo pela frente na semifinal.

O Verdão passou pelo São Bernardo sem grandes dificuldades. Estêvão brilhou e anotou dois gols para a equipe ainda no primeiro tempo, enquanto Flaco López foi às redes na segunda etapa e fechou a vitória alviverde. Com isso, o Palmeiras somou três vitórias consecutivas pela primeira vez no ano.

A sequência positiva do Alviverde vem em um dos primeiros momentos decisivos da temporada. Tal momento devolve a confiança ao time, que chegou à última rodada da fase de grupos sem sequer saber se conseguiria se classificar para o mata-mata.

A primeira 'decisão' do Palmeiras neste 2025 foi no duelo que iniciou a sequência de vitórias consecutivas. O Verdão tinha a obrigação de superar o Botafogo-SP, ou seria eliminado do Paulistão. A equipe levou o primeiro gol, mas buscou a virada e saiu vitoriosa por 3 a 1 no Allianz Parque.

Ainda assim, a classificação ao mata-mata não estava garantida. O Palestra tinha mais um importante compromisso pela frente, dessa vez contra o Mirassol, fora de casa. Mas apesar do sofrimento, o time somou a segunda vitória seguida, por 3 a 2, graças a um gol salvador de Allan, que saiu aos 40 minutos do segundo tempo.

Foi contra o São Bernardo que os comandados de Abel Ferreira engataram a terceira vitória seguida. Além da classificação, o triunfo trouxe o sentimento de que o clube está vivíssimo na briga pelo tetracampeonato, que pode ser inédito no Estadual.

A vitória contra o adversário do interior paulista também fez com que o Verdão voltasse a não conceder gols após duas partidas. A última vez que a equipe alviverde não foi vazada foi no empate sem gols contra o São Paulo, pela décima rodada do Estadual.

Ao todo, o Palmeiras também vive uma sequência de nove partidas sem saber o que é perder no torneio - foram cinco vitórias e quatro empates neste recorte.

A fase positiva do Palmeiras, assim, pode vir a ser decisivo para a semifinal do Paulistão, que será disputada em jogo eliminatório único. O clube já demonstrou diversas vezes que sabe como jogar um mata-mata e ainda conta com um elenco recheado de boas opções.

Data, horário e local da semifinal entre Palmeiras e São Paulo ainda serão definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol), mas o mando de campo é do Verdão. Agora, em caso de confronto no sábado, o Palestra terá que mandar o duelo em outro estádio, já que o Allianz Parque será palco de um show.