Brasileira, algoz de Dino e Bilal ganham moral com títulos antes do Olympia

O Arnold Classic Ohio, primeira grande competição de fisiculturismo do ano, já coroou os seus vencedores e serviu como uma amostra para o Mr. Olympia 2025. Entre os destaques, o Brasil teve mais uma representante campeã e vai para a "Copa do Mundo" da modalidade novamente como favorito na categoria Wellness.

Reinado brasileiro na Wellness

Eduarda Bezerra se sagrou campeã no Arnold desbancando a compatriota Isabelle Pereira Nunes. A atleta ficou em primeiro neste ano após nem ter disputado a edição anterior. No entanto, ela era uma das candidatas ao troféu por ter ficado em terceiro no Mr Olympia 2024.

Isa subiu ao palco com status de favorita, mas levou o vice na Wellness. Ela vinha do título no Mr Olympia 2024 em outubro, tendo superado a tricampeã Francielle Mattos, lenda da modalidade e apelidada de "Ferrari humana'. Ela também havia ficado em segundo no Arnold anterior, atrás justamente de Francielle Mattos, que não participou do evento neste ano.

Eduarda Bezerra venceu o Arnold Classic Ohio na categoria wellness Imagem: @arnoldsports

O resultado credencia ainda mais o Brasil para ampliar sua hegemonia na categoria no Mr Olympia. As quatro edições já realizadas foram conquistadas por fisiculturistas brasileiras, que chegarão novamente em alta. Na edição deste ano, o país terá cinco representantes entre as 11 fisiculturistas já classificadas, com Eduarda, Isa e Francielle como principais nomes pela primeira colocação.

Rival de Dino com moral na Classic

Vice no ano passado, Ramon Dino não participou do Arnold deste ano e deixou caminho livre para seu algoz na Classic Physique. O acreano, principal fisiculturista brasileiro da atualidade, está focado exclusivamente em sua preparação para o Mr Olympia após ter ficado fora do top 3 na última "Copa" da modalidade.

O alemão Mike Sommerfeld foi bicampeão na categoria e mira ocupar o posto deixado por CBum. O canadense se aposentou após se sagrar hexacampeão do Olympia no ano passado, e deixou Sommerfeld, que ficou em segundo na última edição, como seu "sucessor natural".

Bilal favorito

Ali Bilal venceu o titulo na Men's Physique no Arnold Classic Imagem: Reprodução/Instagram/@arnoldsports

O brasileiro Diogo Montenegro buscava o bicampeonato na Men's Physique, mas quem levou o título foi o afegão Ali Bilal. Campeão na última edição, Diogo pegou pódio de novo, mas ficou em terceiro, atrás também do norte-americano Erin Banks, vencedor em 2022 e 2023.

Bilal surge como a aposta para destronar Ryan Terry no Mr Olympia. O britânico é o atual bicampeão do evento na Men's Physique e franco favorito na categoria, mas vê aumentar a sombra do afegão, que ficou em sua cola, em segundo, no ano passado.

Brasileiros já classificados ao Mr Olympya 2025

O Brasil já tem 18 fisiculturistas confirmados no evento que será realizado em outubro, entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas. São eles:

Mr Olympia

Rafael Brandão

212 Olympia

Vitor Alves Porto De Oliveira

Classic Physique

Ramon Rocha Queiroz

Fabio Junio

Kenny Moreira

Men's Phisique

Felipe Gonçalves

Jefferson Lima

Rafael Oliveira

Julio Soares

Bikini

Mirian Barbosa

Elisa Pecini

Women's Physique

Caroline Alves Dos Santos

Nana Silva

Wellness