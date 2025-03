Nova Iguaçu x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

A segunda fase da Copa do Brasil terá um confronto entre equipes do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira. Vasco da Gama e Nova Iguaçu duelam no estádio Nilton Santos, em confronto único. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere.

Envolvidos nas semifinais do Carioca e da Taça Rio, respectivamente, Vasco e Nova Iguaçu darão uma pausa no Estadual em busca da vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

As duas equipes entraram em campo no último fim de semana: o Vasco perdeu do Flamengo (1 a 0) e o Nova Iguaçu empatou com o Madureira (0 a 0). Os jogos de volta serão realizados no sábado.

As duas equipes já se enfrentaram uma vez em 2025 e empataram por 1 a 1, pela primeira rodada da Taça Guanabara, fase classificatória do Carioca.

FICHA TÉCNICA



NOVA IGUAÇU X VASCO



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 5 de março de 2025



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Maria Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli, Gabriel Pinheiro, Mateus Müller, Yan e Sidney; Fernandinho, Jorge Pedra e João Lucas; Xandinho, Andrey e Victor Rangel



Técnico: Carlos Vítor

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Philippe Coutinho, Rayan, Vegetti e Loide Augusto (Nuno Moreira)



Técnico: Fábio Carille