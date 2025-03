Neymar iguala número de jogos pelo Al-Hilal em um mês no Santos e dá salto de desempenho

Em apenas um mês de Santos, Neymar já fez o mesmo número de jogos de sua passagem pelo Al-Hilal. O craque, inclusive, soma números bem melhores no Peixe.

A vitória sobre o Red Bull Bragantino no último domingo, por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista, marcou o sétimo jogo do meia-atacante em seu retorno ao time praiano. Ele fez o primeiro gol do jogo, sendo este seu terceiro na segunda passagem. Além disso, Neymar também já distribuiu três assistências.

Os números são superiores aos de sua passagem pelo Al-Hilal com o mesmo número de jogos, mas em muito menos tempo. Em 531 dias pelo clube saudita, Neymar marcou apenas um gol e deu duas assistências em sete aparições.

Neymar entre todos os jogadores do @Paulistao 2025 desde a sua reestreia pelo @SantosFC: 1º em Nota Sofascore (7.73)

1º em participações em gols (6)

1º em grandes chances criadas (5)

1º em passes decisivos (21)

1º em faltas sofridas (24)

1º em posses ganhas no ataque (7) ???? pic.twitter.com/fgJltQugMo ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 3, 2025

Desde a sua reestreia pelo Peixe, o camisa 10 lidera diversos quesitos entre os jogadores do Paulistão. De acordo com dados do Sofascore, Neymar tem mais participações em gols (6), grandes chances criadas (5), passes decisivos (21), faltas sofridas (24) e posses ganhas no ataque (7).

Além disso, o meia-atacante é o jogador de times da Série A do Campeonato Brasileiro com mais gols, assistências, participações em tentos e grandes chances criadas nos últimos quatro jogos pela equipe praiana. Os três gols e assistências, inclusive, saíram neste período.