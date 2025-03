Mayweather cita Jake Paul como luta "muito fácil"; youtuber rebate com promessa de nocaute

Mesmo aposentado do boxe profissional há quase uma década, Floyd Mayweather se mantém como uma das figuras mais influentes dos esportes de combate. Ativo em duelos de caráter de exibição nos ringues desde então, o pugilista americano reacendeu uma antiga rixa nesta semana. 'Money', como é conhecido, fez pouco caso da ascensão de Jake Paul na nobre arte e o elegeu como uma luta "muito fácil". Não demorou muito para que o youtuber que se tornou lutador 'retribuísse a gentileza' e provocasse o veterano.

Em recente participação no programa 'The Tonight Show', Mayweather evitou dar seu parecer sobre o confronto travado entre Mike Tyson e Jake, em novembro de 2024. Aparentemente contrariado com a realização do embate, o americano não quis entrar em polêmicas. Ao analisar as credenciais do youtuber, porém, 'Money' esbanjou confiança e ressaltou que atualmente, mesmo aos 48 anos de idade, considera o duelo sem um grau elevado de dificuldade.

"Não sei bem o que falar desse assunto (Jake vs Tyson), porque se eu disser algo, vou sofrer retaliações. Não importa o que eu diga. Eu e Logan fizemos uma (luta de) exibição. E por isso que ele foi para a WWE, porque queria me agarrar a noite toda, fazer wrestling. Então a WWE é boa para o Logan. Fácil, fácil. Muito fácil (enfrentar o Jake Paul). Mesmo aos 48 anos, é muito fácil", opinou Floyd.

Youtuber rebate com promessa de nocaute

Sempre atento, Paul prontamente respondeu a alfinetada em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Além de ironizar o desempenho de Mayweather contra o também youtuber Deji Olatunji, em 2022, Jake garantiu que atualmente nocautearia o astro do boxe em apenas dois assaltos de disputa.

"Seu vagabundo. Deji te deixou de olho roxo em um evento que tinha 4 mil pessoas. O Deji (risos). Eu te nocautearia em dois rounds. E você não chega aos pés do Mike Tyson", rebateu Jake Paul através de sua conta no 'X' (antigo Twitter).

Histórico entre Floyd e Paul

Em meados de 2021, Mayweather encarou Logan Paul em um duelo de exibição. Mas durante a semana da luta - que acabou sem vencedor dado o caráter da disputa -, Floyd criou uma rixa com o irmão de seu adversário. Tudo começou quando Jake Paul encarou o pugilista americano e 'roubou seu boné', dando início a uma confusão generalizada entre as equipes e os seguranças do evento. Anos depois, ao lado de alguns amigos, 'Money' confrontou o youtuber após um jogo da NBA, fazendo o jovem, acuado, fugir. Desde então, ambos trocam farpas, mas nunca resolveram as diferenças no ringue - ao menos até então.

You bum. Deji gave you a black eye in an event that had 4,000 people in it. Deji hahahah. I would knock you out in 2 rounds and you can't sniff Mike Tyson's toe. https://t.co/j1pTQwOxNW

- Jake Paul (@jakepaul) February 27, 2025