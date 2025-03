Mansell diz que Hamilton foi 'brilhante' ao trocar de time e está na torcida por 'ano incrível'

Ex-piloto inglês com história na Ferrari, Nigel Mansell exaltou a troca de equipe do compatriota Lewis Hamilton, da Mercedes para a escuderia italiana, e afirmou que o heptacampeão mundial pode fazer "ano incrível" em sua primeira temporada pela equipe italiana.

"Acho que (a chegada dele à Ferrari) é absolutamente brilhante, tenho que dizer. Acho que ele tem o apoio da maioria dos torcedores. Certamente tem o meu apoio", declarou o inglês de 71 anos, que piloto pela Ferrari nas temporadas 1989 e 1990 - foi campeão uma vez, em 1992, pela Williams.

Mansell acredita que a chegada do seu compatriota pode melhorar o rumo da equipe italiana. "Acho que ele pode fazer isso. É muito empolgante para ele e para a Ferrari. Acho que será o ano mais incrível de se assistir, e (nós) temos a emoção diante de nós."

Desde a saída de Mansell, apenas outros dois pilotos ingleses pilotaram pela Ferrari. Eddie Irvine defendeu o time italiano entre 1996 e 99, com quatro vitórias e 23 pódios. Um intervalo de 25 anos separa Irvine do jovem Oliver Bearman, que pilotou em apenas uma corrida, escolhido de última hora, no ano passado.

Neste ano, Hamilton exibiu performances discretas nos testes de pré-temporada, no Bahrein, na semana passada. E estreará oficialmente pela Ferrari no GP da Austrália entre os dias 14 e 16 deste mês.