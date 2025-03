Lutador de MMA é preso no Pará sob suspeita de matar influenciadora trans

No último domingo (2), o lutador Yago Roger Barreira da Costa foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Pará sob suspeita de matar a influenciadora digital e mulher transexual Paola Brattcho. O crime teria ocorrido na noite de sexta-feira, em um motel localizado no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, região metropolitana de Belém (PA). De acordo com o portal 'G1', a prisão em flagrante do atleta de MMA foi convertida em prisão preventiva pela Justiça nesta segunda-feira.

A Polícia Civil foi acionada após Paola ser encontrada morta a facadas no motel. Testemunhas alegam que Yago teria entrado no quarto antes da vítima. Após cerca de 30 minutos, vizinhos escutaram gritos de socorro da influencer, que alegava que o lutador queria matá-la. Em seguida, o próprio suspeito do crime ligou para a recepção do estabelecimento, solicitando ajuda.

O lutador de MMA ficou ferido durante a briga e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano. Entretanto, Yago teria solicitado ser transferido para um hospital particular e acabou fugindo antes de ser detido pelos agentes. Posteriormente, o principal suspeito do crime foi localizado na casa do tio em Ananindeua através de uma operação do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Delegacia de Feminicídio (Defem).

"Após identificarmos que o suspeito estava foragido, nossas equipes da Delegacia de Feminicídio e do Núcleo de Inteligência Policial iniciaram diligências, de forma ininterrupta, para localizar e prender o homem ainda em flagrante, o que culminou na efetivação da prisão de Yago", declarou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Cartel modesto no MMA

Conhecido como 'Caveirinha' no MMA profissional, Yago é dono de um modesto cartel com quatro vitórias e três derrotas na modalidade. Em sua última aparição, em fevereiro deste ano, o atleta paraense entrou em ação no evento local chamado 'SFD' e saiu com a vitória. Além de lutador, Roger também é fundador e proprietário da equipe 'Irmãos Caveira', localizada no bairro Curió, em Belém.