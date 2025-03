Lucas avisa que jogará no sintético do Palmeiras: 'Não tem como fugir'

Voz ativa contra o gramado sintético no futebol brasileiro, Lucas Moura assegurou: ele estará em campo pelo São Paulo na semifinal do Paulistão contra o Palmeiras caso o duelo seja confirmado para o Allianz Parque.

Panos quentes sobre o gramado

Lucas afirmou após a classificação sobre o Novorizontino que vai jogar no tapete palmeirense: "Não tem como fugir". Na zona mista, o meia-atacante reforçou sua opinião contrária à grama artificial, mas ponderou que não tem escapatória neste momento.

Sabia que essa pergunta viria [se seria poupado pelo sintético]. Já falei tudo o que tinha para falar sobre o gramado, falei o que eu acho. A gente fez esse movimento, espero que algum dia dê resultado, mas agora a realidade é que ainda está aí, não tem com fugir disso, é decisão, semifinal, não tem como ficar fora.

Lucas Moura

O astro são-paulino foi um dos líderes da campanha de jogadores contra o sintético. Junto de Neymar e Thiago Silva, ele arquitetou movimento conjunto que causou rebuliço no meio do futebol, mas que não teve nenhum efeito prático —pelo menos até agora.

Lucas acrescentou que o gramado não preocupa e preferiu focar no lado estratégico de como fazer para neutralizar o habilidoso Estêvão. O experiente jogador exaltou a joia de 17 anos antes do duelo decisivo e quer achar meios para furar a defesa alviverde.

Foco agora é descansar, montar estratégia para parar os atacantes deles e achar brechas na zaga deles. O gramado não é uma preocupação aqui. Acredito que [quem joga no sintético] tem vantagem, mas é estudar a equipe deles. Estêvão está numa fase incrível, é um moleque muito leve, habilidoso, finaliza muito bem. Temos um elenco qualificado, vai ser um duelo muito interessante.

Lucas

O discurso ameno em meio à polêmica do sintético esteve alinhado com o de outros nomes do Tricolor. O meia Alisson e o técnico Zubeldía também evitaram esticar o assunto depois da vitória por 1 a 0 no Morumbis.

Prefiro não falar desse tema [gramado sintético]. Cada um de nós já deu seu ponto de vista. É perder o tempo. (...) Sabemos que vamos enfrentar uma boa equipe. Com muita humildade vamos buscar o triunfo e precisamos fazer um grande trabalho. Quando e onde jogamos eu não sei, mas precisamos mais em nós por que isso é uma questão de contexto.

Zubeldía, em entrevista coletiva

Os clássicos Palmeiras e São Paulo são grandes jogos há bastante tempo. Sabemos da equipe, a qualidade que eles [Palmeiras] têm, a força jogando no estádio pelo costume de jogar, é um campo bem mais rápido que o natural. Mas não é momento de pensar na grama, temos que pensar no que a nossa equipe pode fazer de melhor. Tenho certeza que vamos entrar bem forte e conquistar nosso objetivo de chegar à final do Paulista.

Alisson, à TNT Brasil

Data da semi

Além da questão do gramado, o dia do duelo no Allianz também pode gerar polêmica. A data-base da semi é o próximo domingo, 9, mas quem entrará em campo no dia é o Corinthians, dono da melhor campanha, que receberá o Santos em Itaquera. Como na capital paulista não é permitido ter partidas de dois ou mais times grandes como mandantes no mesmo dia na cidade, o Choque-Rei precisará ser na véspera ou no dia seguinte.

O Palmeiras tenta, junto à FPF, marcar a semi na segunda-feira para escapar do show que ocorrerá em seu estádio no sábado. O Allianz sediará a apresentação da banda The Offspring, que se exibirá a partir do meio-dia.

O São Paulo, por sua vez, prefere atuar no final de semana, mas não se posicionará até a decisão do Conselho Técnico do Paulistão, marcado para as 11h (de Brasília) de hoje. Depois disso, poderá tomar alguma medida. Caso o pleito de ter o jogo no sábado se concretize, o Palmeiras teria de mandar em outro estádio. A reunião ocorrerá de maneira remota.