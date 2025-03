Lucas Freitas indica Vasco focado para pegar o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil

Vasco da Gama e Nova Iguaçu duelam no estádio Nilton Santos, em confronto único, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília). Lucas Freitas, zagueiro do Cruzmaltino, pregou foco ao time no duelo decisivo.

"Finalizamos nossa preparação agora, é um jogo importante. Estamos focados já, viramos a chave. Copa do Brasil você sabe como é, é um jogo decisivo, um jogo só. Como falei, terminamos nossa preparação, fizemos nosso trabalho e, se Deus quiser, amanhã a gente vai classificar", disse Lucas Freitas à Vasco TV.

"Estou muito feliz aqui no clube, como já falei algumas vezes. Me receberam super bem. Continuar evoluindo, continuar crescendo. Mesmo jogando bem, quero que o Vasco vença, isso é o mais importante para mim", concluiu o zagueiro.

Envolvidos nas semifinais do Carioca e da Taça Rio, respectivamente, Vasco e Nova Iguaçu darão uma pausa no Estadual em busca da vaga na terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes entraram em campo no último fim de semana: o Cruzmaltino perdeu do Flamengo (1 a 0) e o Nova Iguaçu empatou com o Madureira (0 a 0). Os jogos de volta serão realizados no sábado.

Vasco e Nova Iguaçu já se enfrentaram uma vez em 2025 e empataram por 1 a 1, pela primeira rodada da Taça Guanabara, fase classificatória do Carioca.