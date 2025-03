Lucas fala sobre polêmica do sintético e explica como superar grama do Palmeiras na semi

O atacante Lucas Moura voltou a abordar a polêmica do gramado sintético nesta segunda-feira, após a vitória e classificação do São Paulo à semifinal do Campeonato Paulista, sobre o Novorizontino, no Morumbis. O adversário na próxima fase será o Palmeiras.

O mando do confronto será do Verdão. Há uma indefinição se o duelo será disputado no Allianz Parque ou na Arena Barueri, uma vez que o estádio do rival alviverde receberá o show da banda The Offspring no próximo sábado. No entanto, é certo que o Tricolor precisará jogar na grama sintética.

Lucas, que recentemente encabeçou um movimento contra campos artificiais no futebol brasileiro, falou sobre o sintético e o enxerga como uma vantagem ao rival. Ele, porém, admite que o São Paulo tem outras preocupações ainda maiores para o Choque-Rei e explica como superar o 'problema' do gramado.

"Sobre o gramado, já falei o que tinha para falar, o que eu penso. Começamos esse movimento e espero que dê resultado. Mas a realidade é que o gramado sintético está aí, não tem como fugir disso. É um jogo decisivo, uma semifinal, não tem como ficar de fora. A gente vai se preparar bem, pensar no Palmeiras e montar uma estratégia para vencê-los. O gramado não é nossa maior preocupação", afirmou o jogador.

"Acredito que tem vantagem, mas é estudar a equipe deles, montar uma estratégia boa para neutralizar o ataque deles. Eles têm grandes jogadores, o Estêvão que está em uma fase incrível. Muito leve, habilidoso, finaliza muito bem. É montar uma boa estratégia para isso e para furar a zaga deles, a gente tem jogadores de qualidade para isso. Vai ser um duelo muito interessante, clássico é definido nos detalhes. É se preparar bem para sair vitorioso", acrescentou.

O último clássico entre São Paulo e Palmeiras, que terminou empatado por 0 a 0, ficou marcado pelo equilíbrio. Lucas acredita que o time "mais concentrado mentalmente" sairá vitorioso na semifinal.

"O último jogo contra eles foi muito equilibrado, de poucas chances para as duas equipes. A gente não aproveitou, eles também não. Mas clássico é assim, disputado, fechado. É difícil ter muitas chances claras. Quem estiver mentalmente mais concentrado e aproveitar os detalhes é quem vai sair vitorioso", projetou.

A data, horário e o local do Choque-Rei ainda não foram definidos. Os detalhes serão divulgados após a realização do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Do outro lado da chave, Corinthians e Santos se enfrentam por uma vaga na decisão estadual. Segundo a tabela básica do Paulistão, as semifinais estão previstas para o próximo final de semana.