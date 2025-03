Júlio César projeta participação do Flamengo no Mundial e faz alerta: "Não pode bobear"

O Flamengo disputará o Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho deste ano. O Rubro-Negro está no Grupo D, com Chelsea, da Inglaterra, Espérance de Tunis, da Tunísia e Léon, do México. Ídolo da equipe carioca, Júlio César projetou a chave do clube na competição.

"Esse é mais um motivo do Mundial de Clubes, agora nesse novo formato, ser tão atrativo, porque você vai poder ver times que não estão acostumados a se encontrarem normalmente. Então, acho que é uma chave complicada porque eu acho que no futebol hoje não tem mais bobo", comentou o ex-goleiro em entrevista à Fifa.

"O futebol teve uma evolução, principalmente física e tática, muito grande. Então, os times cada vez mais estão chegando melhores, assim, melhor preparados para as partidas. Agora, é claro que a parte técnica ela faz uma diferença", continuou.

"Então, o Flamengo não pode bobear, se não vai acontecer o que aconteceu na última participação. A equipe pegou o Al-Hilal da Arábia Saudita, acabou sendo surpreendido e ficou fora da final", completou.

?? Some BIG signings for the four Brazilian teams set to play at #FIFACWC 2025! ?? ? FIFA Club World Cup (@FIFACWC) March 4, 2025

Júlio César também pontuou que o capitão do Flamengo, Gerson, poderá chamar atenção dos europeus no torneio.

"O Gerson já esteve na Europa, acho que muita gente já o conhece, mas ele vem atravessando um momento realmente muito bacana. Em todos os sentidos, como líder, eu acho que cada vez mais se afirmando na Seleção, então, é um jogador mais pronto, digamos assim", disse.

"Então, (ele) tem tudo para chamar a atenção de muitos clubes na Europa, digamos daqueles que têm muita força. Mas hoje acredito que, com toda essa evolução do futebol, acho que fica muito difícil os clubes não saberem quem é quem. Cada vez mais os clubes vêm investindo na parte de scouting. Então, tem clubes que possuem 20, 25 scouts que viajam pelo mundo inteiro, mas com certeza, devido a isso, muitos jogadores sul-americanos vão ter uma atenção especial nesse Mundial de Clubes", cravou.

O Flamengo estreia na competição no dia 16 de junho, contra o Espérance de Tunis. O jogo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h (de Brasília).