Jogadores do Sub-20 do RB Bragantino sofrem grave acidente em rodovia

Nesta terça-feira, os jogadores Pedro Castro (18 anos) e Pedro Severino (19 anos), da base do Red Bull Bragantino, sofreram um acidente de carro em Americana, no interior de São Paulo. Severino está internado em estado grave.

Os dois atletas do Sub-20 do Red Bull Bragantino estiveram envolvidos em um acidente grave na Rodovia Anhanguera, na altura da cidade Americana, em São Paulo. Ambos eram passageiros de um carro que colidiu com a traseira de uma carreta, por volta das 5h20 (de Brasília).

Os jogadores estavam retornando do período de folga para apresentação ao clube. Pedro Severino estava no banco do passageiro e seus ferimentos foram graves, precisando de uma cirurgia de emergência por um traumatismo craniano. Pedro Castro estava no banco de trás e sofreu ferimentos leves. Os jogadores foram encaminhados ao Hospital Municipal de Americana.

O clube deixou claro estar ciente do ocorrido e que está oferecendo o suporte necessário. Segue nota oficial:

"O Red Bull Bragantino informa que tomou conhecimento do acidente envolvendo os atletas Pedro Castro e Pedro Severino, da equipe sub-20.

Os jogadores retornavam do período de folga para apresentação ao clube quando o veículo em que estavam se envolveu em uma colisão com uma carreta. Nenhum deles estava na direção.

Desde o momento em que foi notificado sobre o ocorrido, o Red Bull Bragantino tem acompanhado de perto a situação dos atletas, prestando todo o suporte necessário.

Seguimos em contato, aguardando atualizações."