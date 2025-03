Jogador em estado grave após acidente é filho de ex-jogador da seleção

Pedro Severino, jogador do sub-20 do Red Bull Bragantino que está em estado grave após acidente, é filho de Lucas Severino, atacante que disputou os Jogos Olímpicos de Sydney com a seleção brasileira em 2000.

O que aconteceu

Pedro Severino acabou de assinar por empréstimo com o Red Bull Bragantino e ia para o primeiro treino pela nova equipe hoje. Ele foi emprestado pelo Botafogo-SP na semana passada.

Destaque da base do Botinha, o atacante Pedro foi revelado pelo mesmo clube do pai, Lucas Severino, que atuou também pelo Athletico, Cruzeiro e Corinthians e participou dos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, com a seleção brasileira. Lucas também era atacante.

Pedro teve um grave traumatismo craniano após acidente na Rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana, nessa madrugada. O carro colidiu contra a traseira de um caminhão. Pedro Severino estava no banco do passageiro, enquanto o companheiro Pedro Castro, também do Bragantino, estava atrás e sofreu apenas ferimentos leves. Eles iam juntos de Ribeirão Preto para Atibaia.

Pedro Severino passa por cirurgia na cabeça de emergência e tenta transferência para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas o estado é considerado gravíssimo, o que inviabiliza essa ida até São Paulo no momento.

A Polícia Rodoviária não informou se os condutores do carro e do caminhão também ficaram feridos. Eles passaram pelo teste de bafômetro e não se constatou consumo de álcool.

O Hospital Municipal Waldemar Tebaldi informa que na manhã desta terça-feira (04), por volta das 6h17, dois jovens deram entrada no Pronto-Socorro da instituição após sofrerem um acidente na Rodovia Anhanguera. Os pacientes foram prontamente atendidos pela equipe médica, seguindo todos os protocolos de emergência estabelecidos. Um dos jovens, de 19 anos, chegou em estado crítico, inconsciente, apresentando um trauma grave na cabeça. Devido à severidade do ferimento, o paciente foi imediatamente encaminhado para cirurgia de emergência. O procedimento foi realizado com sucesso, focando no tratamento do traumatismo craniano. Apesar da intervenção cirúrgica, o quadro do paciente permanece extremamente delicado. Ele está atualmente sob cuidados intensivos, com suporte respiratório, e seu estado é considerado gravíssimo pela equipe médica. A família deseja a transferência do paciente, que poderá ser realizada com segurança quando o quadro clínico for devidamente estabilizado.

O outro jovem envolvido no acidente apresentou ferimentos leves, com algumas escoriações pelo corpo. Ele está em observação na unidade hospitalar, recebendo os cuidados necessários e passando por exames complementares para garantir que não haja complicações não identificadas inicialmente nota oficial

Pedro Severino Imagem: João Victor Menezes de Souza/Agência Botafogo

O que diz o Red Bull Bragantino?

"O Red Bull Bragantino informa que tomou conhecimento do acidente envolvendo os atletas Pedro Castro e Pedro Severino, da equipe sub-20. Os jogadores retornavam do período de folga para apresentação ao clube quando o veículo em que estavam se envolveu em uma colisão com uma carreta. Nenhum deles estava na direção. Desde o momento em que foi notificado sobre o ocorrido, o Red Bull Bragantino tem acompanhado de perto a situação dos atletas, prestando todo o suporte necessário".